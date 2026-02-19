MAPAS – Enel anuncia cortes de luz para 10 comunas de Santiago este jueves 19 de febrero

Revisa cuáles son las comunas y los sectores que se verán afectados por la interrupción del suministro eléctrico durante la jornada.

Enel anunció que realizarán una serie de cortes de luz este jueves 19 de febrero, los cuales afectarán a 10 comunas de la Región Metropolitana (RM).

Esta medida responde a trabajos programados en el tendido eléctrico, situación por la cual algunos sectores podrían experimentar la suspensión de suministro eléctrico por hasta siete horas, según anunció la compañía.

Para revisar si tu hogar está dentro de las zonas que se verán afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible HACIENDO CLIC AQUÍ, donde encontrarás todos los detalles.

Estas son las comunas de la Región Metropolitana que sufrirán cortes de luz este jueves 19 de febrero

Las comunas de la RM que sufrirán cortes de luz este jueves son: Providencia, Ñuñoa, La Reina, La Florida, San Ramón, San Joaquín, Recoleta, Cerrillos, Maipú y Quinta Normal.

Providencia: 11:00 a 17:00 horas.

Ñuñoa: 10:00 a 16:00 horas.

La Reina: 10:30 a 16:30 horas.

La Florida: 10:00 a 17:00 horas.

San Ramón: 10:00 a 17:00 horas.

San Joaquín: 11:00 a 17:30 horas.

Recoleta: 10:00 a 16:00 horas.

Cerrillos: 09:30 a 13:30 horas.

Maipú: 10:00 a 16:00 horas.

Quinta Normal: 09:00 a 12:00 horas.