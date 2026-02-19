VIDEOS – El momento exacto de la gigantesca explosión que se registró en Renca

El gobernador Claudio Orrego detalló que lo ocurrido “habría sido una fuga de gas de un camión que generó una explosión, no un choque”.

Una potente explosión sacudió la mañana de este jueves en la comuna de Renca, provocando una enorme columna de humo visible desde casi todas las comunas de la Región Metropolitana.

El estallido se originó cerca de una fábrica y áreas industriales alrededor de las 08:00 horas, según reportes preliminares de medios y testigos del hecho.

Testigos indicaron que, tras la explosión, una densa nube de humo se elevó sobre el sector, generando alarma entre vecinos y transeúntes.

El gobernador Claudio Orrego detalló que lo ocurrido “habría sido una fuga de gas de un camión que generó una explosión, no un choque”.

Equipos de Bomberos, Carabineros y servicios de emergencia se desplegaron de inmediato para controlar el fuego, asistir a las personas afectadas y evacuar a trabajadores de las instalaciones colindantes. Hasta el momento, se han confirmado varias personas con quemaduras y lesiones producto de la onda expansiva, mientras continúan las labores para extinguir los focos aún activos.

El tránsito en importantes vías como General Velásquez y la Ruta 5 hacia el norte fue suspendido temporalmente debido a la emergencia, complicando la circulación en la zona.

En tanto, las causas exactas de la explosión están en investigación por parte de las autoridades competentes, que evalúan tanto la mecánica del accidente como posibles medidas de seguridad industrial para evitar nuevos incidentes.