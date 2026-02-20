Las comunas de Santiago tendrán cortes de luz este 20 de febrero: conoce los sectores afectados

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

La compañía Enel informó que este viernes 20 de febrero se realizarán cortes de luz programados en nueve comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la empresa, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

Además, la multinacional explicó en su sitio web que estas suspensiones se anuncian con anticipación para que los clientes puedan planificar sus actividades con tiempo.

Para verificar si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, HACIENDO CLIC ACÁ donde encontrarás toda la información correspondiente.

Junto a ello y en caso de que la suspensión del servicio afecten directamente a personas electrodependientes, puedes comunicarte a los siguientes números para recibir asistencia: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Las comunas de Santiago tendrán cortes de luz este 20 de febrero

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Enel informó que los cortes que realiza son por distintos motivos, ya sea por trabajos de mantención programados para mejorar la red, por fallas técnicas o emergencias provocadas por accidentes y condiciones climáticas, por razones de seguridad mientras se realizan reparaciones, o en casos puntuales por deudas impagas.