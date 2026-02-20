Promesas de alta rentabilidad: la estafa de Instagram que golpea a jubilados chilenos

La empresa tendría sus oficinas en Seychelles, un país insular frente a África, lo que complica las investigaciones.

Una supuesta estafa online habría dejado a varios jubilados sin parte o la totalidad de sus ahorros previsionales, en algunos casos por montos que llegan hasta los $125 millones.

La plataforma en cuestión es Intermagnum, que se promociona principalmente a través de Instagram con anuncios que atraen a adultos mayores al ofrecer inversiones supuestamente rentables con el dinero de sus pensiones. Pero, según las denuncias, detrás de esa aparente oportunidad de ganancias podría estar ocurriendo un millonario fraude internacional.

De acuerdo con informes periodísticos, en 2024 se presentó en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por estafa que incluye a varias víctimas cuyos reclamos suman pérdidas de $125 millones, $24 millones y $59 millones, y que posteriormente fue ampliada para incorporar otros tres casos con perjuicios por $15 millones, $5,7 millones y $28,1 millones.

Uno de los casos más conocidos es el de Sergio, un jubilado de más de 80 años que vio un anuncio de Intermagnum en Instagram y decidió invertir. Comenzó depositando una pequeña suma para “probar”, pero luego le dijeron que ese dinero solo era una cuota inicial y que debía seguir aportando para aumentar supuestamente sus beneficios. Tras una serie de llamadas y supuestas asesorías, terminó transfiriendo alrededor de $39 millones, los ahorros de toda su vida, sin poder recuperarlos.

Según las víctimas, al intentar retirar el dinero, los supuestos asesores les exigían nuevos depósitos o inventaban requisitos que nunca permitían concretar la devolución.

El sitio web de Intermagnum indica que estaría registrado en Seychelles, un país insular frente a África, lo que complica las investigaciones. Sin embargo, el abogado que representa a algunas de las personas afectadas señaló que parte de la operación podría involucrar contactos y recursos en Chile o de hispanohablantes, lo que podría facilitar avanzar en el caso.

Las autoridades, incluida la Fiscalía, tienen la causa en investigación, y se están realizando diligencias para determinar responsabilidades y posibles vínculos locales.