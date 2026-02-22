Embajador de Israel en Chile a semanas del cambio de mando: “Pedí al nuevo gobierno objetividad y volver a tener relaciones normales”

En entrevista con EL DÍNAMO, el diplomático aborda la tregua en Gaza, defiende el desarme de Hamás como condición clave y realiza un balance de la relación bilateral en la antesala del nuevo Gobierno.

En medio de una frágil tregua en la Franja de Gaza, el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, realizó un balance de su gestión y del estado de la relación bilateral de ambos países.

“Israel es lejos de ser un país perfecto, pero somos honestos, somos democráticos y tratamos bien a todos nuestros ciudadanos“, afirmó el diplomático sobre la temática que alerta a la comunidad internacional.

A semanas del término del gobierno del presidente Gabriel Boric y ante la inminente llegada de una nueva administración encabezada por José Antonio Kast, el embajador aseguró que el vínculo diplomático cerrará este ciclo “con una mirada positiva” y recalcó que su objetivo ha sido “hablar con todos y construir puentes”.

En medio de un debate local que tensionó la relación bilateral y reavivó discusiones en torno a la comunidad palestina en Chile y el rol del Gobierno frente al conflicto en Medio Oriente, Peleg Lewi, en conversación con EL DÍNAMO, aborda los pilares de su agenda: el conflicto con Hamás, las tensiones existentes con el pueblo palestino-chileno y sus expectativas frente a la administración entrante.

“Nuestros enemigos son los terroristas de Hamás, no la población gazatí”

— ¿Cómo describe la situación hoy en Gaza?

–La tregua en general se mantiene hace unos cuatro meses. Pero no se ha avanzado a la siguiente etapa porque Hamás no ha rendido sus armas. Tampoco ha ingresado el cuerpo internacional, cómo se había arreglado, que debía llenar el vacío de gobierno. Entonces, la situación es tal que los ciudadanos de Gaza están en un lado, el ejército israelí en otro, y lamentablemente Hamás, una organización terrorista que no tiene ningún problema en utilizar civiles como escudos humanos, de vez en cuando trata de atacar a soldados israelíes. En respuesta, nosotros no perdonamos una. Si a nosotros nos disparan, nosotros disparamos de vuelta.

— ¿Es alcanzable el desarme total de Hamás? ¿Es la única condición para poner fin al conflicto?

-El plan de Trump tenía 21 puntos y llegamos al punto 2, entonces falta bastante. Pero nosotros vimos qué pasa cuando Hamás tiene armas. Es el responsable, no solamente de la terrible matanza de ciudadanos israelíes el 7 de octubre de 2023, sino de cada muerto en la Franja de Gaza. Porque Hamás podía terminar esa guerra en dos días devolviendo los rehenes, pero siguieron durante dos años. No devolvieron los rehenes y utilizaron su población como escudos humanos.

Yo espero, porque no hay otra alternativa, que realmente se lleve adelante. Que los países árabes aliados nuestros realmente pongan sus soldados ahí y que se construya un Gobierno que pueda comenzar la reconstrucción. Nosotros no queremos estar en Gaza. No es nuestro deber hacer la reconstrucción. Entonces, espero que eso se lleve adelante.

— ¿Cómo distingue Israel entre Hamás y la población palestina presente en Gaza?

-Es muy fácil: nuestro enemigo son los terroristas de Hamás, no la población gazatí. Algunos dirían que no hay ningún inocente por las celebraciones del ataque a Israel en 2023 y yo creo que sí hay. La mayoría de la población en Gaza está explotada por Hamás. Si quieren ayudar a la ciudadanía gazatí, hay que sacar a Hamas.

Nosotros, Israel, salimos en 2005 de Gaza. Cientos de millones de ayudas humanitarias entraron durante estos 20 años a Gaza. ¿Y qué hicieron los que gobernaban Gaza con ese dinero? Compraron armas y construyeron túneles. No pusieron un peso a la prosperidad y al bienestar de los gazatines.

La relación entre Israel y Chile desde la visión del embajador

— ¿Cómo definiría la relación entre Chile e Israel a nivel Estado?

-Chile es importante para Israel, es un socio comercial importante. Cuando Chile necesitaba asistencia internacional en los años 70 ahí estuvimos. Entonces, la relación entre los pueblos, los Estados, puede ser mejor o puede ser peor dependiendo del Gobierno. Pero mientras las bases de la región existan, las económicas y culturales, no importa quién esté en el Gobierno.

— Chile tiene una comunidad palestina significativa. ¿Cómo influye aquello en el diálogo bilateral?

-Durante muchos años la comunidad palestina tuvo relaciones perfectas con el Estado chileno y con la comunidad chilena. Cualquier inmigrante que llega aquí, primero de todo es chileno. Yo creo que no se están portando así porque están importando el conflicto. Están atacando a la comunidad judía, que no tiene nada que ver con las acciones de Israel. Lamento mucho eso, porque estoy seguro que la mayoría de la comunidad palestina está bien integrada aquí y no entiendo por qué se ponen con esa actitud tan ténebre. Yo he tratado, desde el día que llegué, a dialogar con ellos y Diego Khamis, el director general de la comunidad palestina en Chile, me escribió una carta terrible de manera muy brusca, no muy diplomática. Me están atacando a mí personalmente, deseándome que me vaya a la cárcel. Y lo peor, están inventando cosas, utilizando fake news y a la prensa, para una campaña de mentiras.

— Esta semana hubo una polémica por una denuncia ante la presunta presencia en el país de Rom Kovtun, ex francotirador israelí-ucraniano, que usted mismo desmintió…

-El tipo no estuvo aquí, estaba en Israel haciendo su servicio, nunca estuvo en Chile. Agarraron la foto de alguien, inventaron un cuento, utilizaron recursos del Estado para hacer una querella. ¿Qué tiene que ver el abogado Pablo Araya en esto que está pasando en Palestina? ¿Por qué el señor se agarra con eso y por qué no hace nada sobre Irán, si tanto le interesan los derechos humanos? Más hipocresía que eso, imposible y es una mentira, además, mala. Todos los días se inventan cosas, ahora están hablando de los 111 soldados israelíes que tienen doble nacionalidad chilena. ¿Para qué? ¿Para dañar a la comunidad judía? Es una campaña de odio. Están siempre ocupados de la contra. ¿Qué hacen ellos aparte de mentir? Aparte de atacar a la comunidad judía, que no tiene nada que ver, y atacar al Estado de Israel.

— ¿Usted desmiente la presencia de 111 soldados israelíes con nacionalidad chilena?

-No, no lo desmiento para nada. Quizás sí. ¿Pero qué importancia tiene eso? ¿Por qué tiene que ser eso una noticia? ¿Qué interés tiene eso más que generar odio contra israelíes y contra chilenos judíos? Yo no tengo ningún problema en admitir, si nos equivocamos, cada muerte inocente aunque nosotros no tenemos la culpa, pero basta de mentiras y de odio.

“Si hubiera salido Jara, con gusto hubiera trabajado con ella también”

— Estamos a menos de un mes de que finalice el gobierno del presidente Gabriel Boric. El embajador anterior tuvo ciertos roces con el mandatario. ¿Cómo evalúa los esfuerzos en conjunto con la administración actual?

-Yo vine de una actitud de estar dispuesto a hablar con todos y construir puentes. Creo que lo hemos logrado. El Gobierno saliente en alguna manera en los últimos meses fue actuando de una manera más objetiva. Tuve un encuentro muy cordial con el presidente Boric y con el canciller Alberto Van Klaveren. Tengo relaciones muy buenas en la mayoría de los partidos del oficialismo actual. Entonces, estoy muy contento que terminamos estos cuatro años con una mirada positiva. Lamentablemente, yo creo que cada día haya una noticia sobre Israel negativa tiene que ver con eso, que quieren arruinar esta vuelta a la normalidad, este cambio que se está haciendo y que se está tomando efectos los últimos meses.

— ¿Espera algo distinto del gobierno del presidente electo José Antonio Kast?

-Yo trato con todos los Gobiernos de la misma manera. Son gobiernos electos de la República de Chile. Lo que yo pedí del nuevo gobierno es objetividad y volver a tener relaciones normales. O sea, devolver al embajador chileno a Israel, los agregados militares y dialogar. Si tienen crítica, que vengan y me digan. Si yo tengo crítica a Chile, yo voy y hablo. Es decir, mantener una relación normal como tiene Chile con casi todos los países del mundo. Eso es lo único que pido. Voy a trabajar con cualquier Gobierno chileno. Si hubiese ganado la señora Jeannette Jara, con gusto hubiera trabajado con ella también.

— ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la ciudadanía chilena sobre la posición de Israel y su relación con nuestro país?

-Israel está aquí al servicio de la población chilena y del Estado chileno para cooperar, para mantener relaciones comerciales buenas. Nosotros tenemos un valor agregado muy grande. La minería como es hoy en día en Chile, depende mucho de tecnologías israelíes, así como el ejército. La agricultura también. Yo estuve ahora en los valles de Atacama, en los valles de Coquimbo y toda la tecnología que se usa es israelí. En el Maule los sistemas de riego son israelíes. O sea, la relación entre Israel y Chile dio prosperidad a ambos países y tenemos que seguir así. Solamente cosas buenas pueden llegar de buenas relaciones entre Israel y Chile.