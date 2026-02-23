Peligrosa compañera: ¿Por qué Gendarmería decidió cambiar de celda a la ex suprema Ángela Vivanco?

La ex ministra de la Corte Suprema fue cambiada desde el módulo 14 al 7, el que está destinado a imputadas de alta connotación pública.

Luego de permanecer tres semanas en prisión preventiva, Gendarmería decidió trasladar a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, desde el módulo 14 al 7, el que está destinado a imputadas de alta connotación pública, debido a la llegada de una peligrosa compañera de celda.

La ex magistrada del máximo tribunal permanece privada de libertad en la cárcel de San Joaquín, tras ser detenida e imputada por cohecho y lavado de activos en la denominada trama bielorrusa, y en la actualidad se alista para su reformalización en el caso.

De acuerdo con lo reportado por Gendarmería, la decisión de trasladar de módulo a Vivanco se debió a la llegada de una detenida a la que se calificó de alta peligrosidad.

Quién es la peligrosa compañera de celda de Ángela Vivanco

Tras confirmar el cambio de la ex jueza, desde la institución se detalló que este se debió a la llegada de una adolescente imputada por homicidio al sector del penal de San Joaquín en que se encontraba la celda donde permanecía Vivanco.

Según informó La Tercera, la información causó profunda inquietud en la defensa de la ex ministra, la que solicitó una cautelar de garantías a través de su abogado, Jorge Valladares.

No obstante, el profesional desistió posteriormente de la acción, debido a que Gendarmería actuó de manera preventiva y reubicó a Vivanco en el módulo 7, en una celda individual.

En su nuevo lugar de reclusión, Ángela Vivanco preparará su audiencia de reformalización, así como su eventual imputación por la libertad condicional otorgada a Hugo Bustamante, autor del femicidio de Ámbar Cornejo.

De manera paralela, dos médicas extranjeras involucradas en el caso de licencias falsas y que permanecían junto a la ex jueza también fueron trasladadas al mismo módulo en que se encuentra Ángela Vivanco.