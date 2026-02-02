Trama Bielorrusa: los cuestionamientos de la defensa de Ángela Vivanco a la justicia y cómo buscará revertir la prisión preventiva

El abogado defensor de Ángela Vivanco acusó una “camotera institucional” y “presión mediática” en el marco de la investigación contra la ex ministra.

La defensa de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, anunció que apelará a la resolución que decretó su prisión preventiva en el marco de la investigación de la Trama Bielorrusa.

Dicho recurso deberá ser presentado dentro del plazo de cinco días, el cual termina este miércoles. Esto, con el fin de que se revise la proporcionalidad y legalidad de la medida cautelar.

En conversación con Tele13 Radio, el abogado defensor, Jorge Valladares, acusó una “camotera institucional” que ha afectado la presunción de inocencia de Vivanco. En este sentido, afirmó que no es coincidencia que el Ministerio Público y la Corte Suprema iniciaran investigaciones el mismo día.

“La respuesta para nosotros es lógica y es obvia: es por la presión mediática que existía en ese momento. Entonces, creemos que no hay una decisión razonada en relación a la oportunidad”, comenzó diciendo.

Defensa de Ángela Vivanco apelará a la prisión preventiva

Siguiendo en esa línea, cuestionó el origen de la investigación, señalando que se basa en recortes de prensa y no en denuncias. “Lo que nosotros impugnamos o reclamamos es que en esa resolución se hace calificación jurídica y se habla de cohecho… y resulta que no hay ningún antecedente que dé cuenta de pago. No hay ningún antecedente que hable de intercambio de dinero”, aseguró.

En cuanto a los presuntos pagos que habría recibido la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, el abogado manifestó que “la fiscalía lo único que logró acreditar es que ella habría hecho dos pagos por un total de USD $2.000 en sus tarjetas de crédito (…) y que eso sería una prueba de que habría recibido cohecho y además lavado de activos”. Teniendo en cuenta lo anterior, desmarcó a la ex suprema de cualquier responsabilidad.

Con respecto a la apelación a la medida cautelar, Valladares dijo que la estrategia se enfocará en demostrar que “se exaspera el relato de los hechos y finalmente quieren hablar de un delito reiterado de cohecho, pero si ni siquiera han propuesto cuándo es el momento consumativo, que es el acuerdo. Debería haber un acuerdo (…) si no, estamos suponiendo que hubo tres acuerdos distintos y eso es ridículo”.