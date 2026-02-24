Alcalde Vodanovic y desafuero de diputado Joaquín Lavín: “Vamos a perseguir siempre la corrupción”

El jefe comunal aseveró que el fallo de la Corte Suprema ratifica que no hay “persecución política”, como alegó el esposo de Cathy Barriga.

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de acoger el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, causa en la cual el municipio es parte querellante.

En redes sociales, el jefe comunal recalcó que “sin perder el foco que nuestra tarea principal es hacer de Maipú una mejor ciudad, en la lucha contra la corrupción no vamos a retroceder nunca, venga de donde venga”.

Esto, luego que el máximo tribunal ratificara que el esposo de Cathy Barriga enfrente a la justicia por una serie de delitos, como fraude al fisco; tráfico de influencias; falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil; y delito tributario.

En tanto, en su presentación ante la Corte Suprema, el abogado del diputado Lavín, Cristóbal Bonacic, cuestionó que la municipalidad de Maipú sea uno de los querellantes.

Ante esto, Tomás Vodanovic recalcó que lo dispuesto por la Justicia “confirma que en Maipú no hay persecución política ni relatos inventados, sino antecedentes sólidos que deben investigarse y ser sancionados”.

“Como Municipalidad de Maipú tenemos una convicción clara: la corrupción es grave, daña las instituciones públicas y erosiona la confianza en el Estado. Por eso la vamos a perseguir siempre y hasta el final, aunque a algunos les moleste”, sentenció.