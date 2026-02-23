Corte Suprema ratifica desafuero de diputado Joaquín Lavín y será formalizado por fraude al fisco y otros delitos

Con su desafuero, el diputado Joaquín Lavín no podrá ni participar ni votar en las comisiones y la Sala de la Cámara de Diputados y dejará su cargo el 11 de marzo.

La Corte Suprema ratificó la decisión de la Corte de Apelaciones de desaforar al diputado Joaquín Lavín León, esposo de Cathy Barriga, con lo cual el ex militante de la UDI podrá ser formalizado por el Ministerio Público.

La intención de la Fiscalía Oriente es que el parlamentario, que dejará su cargo en marzo próximo, enfrente la Justicia por los delitos de fraude al fisco; tráfico de influencias; falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil; y delito tributario.

En su presentación, Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, dejó en claro que “existen antecedentes graves y serios” sobre la defraudación de más de $104 millones a las arcas fiscales por parte de Joaquín Lavín.

“Fue el propio diputado Lavín quien se concertó con otros coimputados para proponer a la Cámara de Diputados gastos, comillas, llamémosle de esa forma, inusuales, de asignaciones parlamentarias, por qué no decir, absolutamente improcedentes e ilegales”, aseveró el persecutor.

Por su parte, su defensor Cristóbal Bonacic instó a la Corte Suprema a ver “cómo el Ministerio Público incurre en inconsistencias, omite diligencias de investigaciones claves, simplemente para justificar una necesidad de desafuero, para la imposición de medidas cautelares, sin que haya explicado lo más mínimo, cuál es la necesidad de urgencia de privar a un parlamentario de su fuero, sobre la base de una investigación inacabada”.

Sin embargo, el máximo tribunal ratificó la postura de la Corte de Apelaciones en la causa que vincula al legislador en gestiones indebidas en la Municipalidad de Maipú y la emisión de facturas falsas, consignó La Tercera.

Con su desafuero, el diputado Joaquín Lavín no podrá ni participar ni votar en las comisiones y la Sala de la Cámara de Diputados y dejará su cargo el 11 de marzo.