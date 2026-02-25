Cuándo es el primer el cambio de hora de este 2026 en Chile

La modificación marcará el inicio del horario de invierno y su propósito es aprovechar mejor las horas de luz.

Faltan cuatro días para el inicio de marzo, el mes que marca el fin de las vacaciones, el regreso a clases de los escolares, el término del verano y la cada vez más cercana fecha del cambio de hora en el país.

El equinoccio decreta la llegada del otoño al hemisferio sur, con los días más cortos, lo que se nota con los amaneceres más tardíos y, en nuestro país, con la variación del uso horario implementado justamente para aprovechar mejor las horas de luz.

Se trata de la primera de las dos modificaciones horarias que se harán este 2026, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 224.

El cambio para pasar a la hora de invierno se aplicará en casi todas las regiones de Chile. Las excepciones son las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena.

Cuándo se realiza el cambio de hora en Chile

De acuerdo con lo establecido, este año el cambio de hora, que marcará el inicio del horario de invierno, se llevará a cabo el sábado 4 de abril.

Cuando se llegue a la medianoche de ese día, los relojes se deberán retrasar una hora, salvo en las regiones ya mencionadas.

Respecto de Chile Insular, que incluye a la Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el cambio de la hora se tendrá que realizar a las 22:00 horas de ese primer sábado de abril.

La noche de pasado sábado 6 de septiembre de 2025 se realizaró el anterior cambio de hora en Chile, el que en ese momento dio paso al horario de verano que rige en la actualidad.