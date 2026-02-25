Fiscalía abre investigación por supuesto hackeo tras acusaciones de EEUU contra cable submarino

Brandon Judd, se reunió con una serie de autoridades gubernamentales para alertar sobre los peligros a la seguridad nacional que involucraba un proyecto de esta naturaleza.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte abrió una investigación tras las acusaciones realizadas por Estados Unidos por un eventual hackeo a empresas de telecomunicaciones chilenas, en el marco del polémico proyecto de cable submarino con China.

La iniciativa, que involucraba una alianza con China Mobile, fue aprobada en un primer momento por el ministro Juan Carlos Cruz a fines del mes de enero, pero revocó la medida 48 horas después.

Esto terminó con la decisión del Departamento de Estado de revocar la visa al ministro Cruz, al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y al jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Judd concretó citas con el propio Juan Carlos Muñoz, además del canciller Alberto van Klaveren; la titular de Defensa, Adriana Delpiano; y el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para dar cuenta de estas supuestas operaciones de hackeo tras el cable submarino.

Ante esto, el Gobierno apeló al Estado Mayor Conjunto para revisar las medidas de seguridad en Defensa, mientras que Cordero hizo lo propio con la Agencia Nacional de Ciberseguridad para analizar la veracidad de las denuncias del embajador, consignó La Tercera.

Por su parte, Alberto van Klaveren precisó que informó de estas acusaciones a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).