“La decisión de la magistrada se ajusta a derecho”: la reflexión de la defensa de Fran Maira tras medidas cautelares

El tribunal decretó arraigo nacional y firma mensual mientras se desarrolla un plazo de investigación de 90 días por cuasidelito de lesiones graves.

La influencer y cantante Fran Maira quedó sujeta a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, luego de la audiencia en la que fue formalizada por cuasidelito de lesiones graves. La ex participante del reality Gran Hermano enfrenta la investigación por un accidente de tránsito ocurrido la noche del martes en la comuna de Lo Barnechea.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, la conductora colisionó con un motociclista, quien resultó con lesiones de carácter grave producto del impacto. El afectado permanece internado en un centro asistencial, donde recibe atención médica debido a la complejidad de su estado de salud.

Tras la breve comparecencia ante el tribunal, el abogado defensor, Esteban Olivares Escobar, se refirió a la resolución adoptada: “La decisión de la magistrada es ajusta a derecho según nuestras consideraciones, es una causa recién formalizada, estamos recién comenzando con esta causa, hay diligencias investigativas pendientes, y no hay que olvidar que esta causa en sí es una tragedia”.

Consultado sobre la eventual hipótesis de que la conductora no habría doblado con la flecha verde del semáforo al momento del accidente, el defensor indicó que “no tenemos esos detalles por ahora y es una cuestión que tenemos que calificar con la Fiscalía”.

Respecto de las medidas cautelares decretadas, sostuvo que el arraigo nacional y la firma mensual “es adecuado con cuasidelito de lesiones”.

Tras confirmación de medidas cautelares: que sigue para Fran Maira

El tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días. Durante ese período, Fran Maira tendrá prohibición de salir del país y deberá firmar una vez al mes en la 16ª Comisaría de La Reina, hasta que concluya la causa.

Finalmente, el abogado señaló que la evolución del estado de salud del motociclista será determinante en el desarrollo del proceso y agregó: “si bien no hay cautelares para acercarnos a la familia, la verdad es que nosotros tenemos interés, de buena fe, de poder ver algún tipo de reparación con respecto a este tema. Pero es un tema que estoy adelantando”.