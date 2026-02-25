Fran Maira detenida y herido fuera de riesgo vital: los detalles del grave accidente en Lo Barnechea

Según Carabineros, el conductor del vehículo menor, un motociclista de 23 años que trabajaba como repartidor, sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas una contusión craneal, y debió ser reanimado en el lugar.

La noche del martes 24 de febrero, cerca de las 21:45 horas, la cantante e influencer Fran Maira se vio involucrada en un grave accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida La Dehesa con calle Robles, donde el vehículo que conducía colisionó con una motocicleta que se desplazaba por la misma arteria.

Según los primeros antecedentes proporcionados por Carabineros, el conductor del vehículo menor, un motociclista de 23 años que trabajaba como repartidor, sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas una contusión craneal, y debió ser reanimado en el lugar antes de ser trasladado a un centro asistencial, donde permanece fuera de riesgo vital.

Tras el choque, la artista fue detenida por Carabineros y trasladada a una comisaría, donde permanece en calidad de detenida mientras se realiza la investigación para esclarecer la dinámica del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Oriente ordenó la presencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) para levantar evidencias, analizar cámaras de seguridad del sector y recabar testimonios que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.

Por su parte, el padre de Maira, Alejandro Maira, entregó su versión del hecho ante los medios, señalando que, según testigos y registros visuales, su hija habría pasado con luz verde en el semáforo.

“Fran está tranquila. La alcoholemia y el test de drogas arrojaron resultados negativos. Se revisaron las cámaras, las que confirmarían que ella pasó con luz verde”, indicó.

“Lo más importante ahora es conocer la condición de salud de la persona que se llevó la peor parte. Hay que esperar los procesos de las instituciones. Entendemos que la otra persona está fuera de riesgo vital”, añadió.

Hasta ahora, las autoridades no han informado si se concretará una formalización ni qué tipo de cargos podrían derivarse, dado que la situación judicial de Fran Maira está en evaluación mientras se desarrollan las diligencias.