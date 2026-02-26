Corte de luz programado afectará a ocho comunas de la RM

De acuerdo con lo señalado por la compañía, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

La empresa Enel informó que este jueves 26 de febrero se realizará un nuevo corte de luz programado en ocho ocho comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, en algunos sectores la interrupción del servicio podría extenderse por al menos siete horas.

La empresa explicó en su sitio web que estas suspensiones se anuncian previamente para que los clientes puedan planificar sus actividades con anticipación.

Para verificar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador habilitado por Enel en su página web, O HACIENDOD CLIC ACÁ, donde encontrarás la información detallada.

Además, si el corte impacta a personas electrodependientes, la compañía dispone de líneas de atención para brindar apoyo: 600 696 0000, 800 800 696 y 22 696 0000.

De acuerdo a lo informado por Enel, se realizan cortes programados para mantenimiento o mejoras de la red, y existen críticas regulatorias y sanciones relacionadas con la falta de mantenimiento o la duración de algunos apagones, lo que también influye en la percepción de que los cortes son frecuentes.