“Está atrasado”: los entretelones de la fallida reunión entre Muñoz y De Grange

A las 14:00 horas del miércoles de esta semana estaba prevista una reunión bilateral entre el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, y su subsecretario, Jorge Daza, con quiénes los sucederán en el cargo, Louis de Grange y Martín Mackenna.

Si bien se acordó que en la cita se iban a tratar temas concernientes a la Subsecretaría de Transportes, la idea era tener una aproximación al conflicto desatado en la repartición que lidera Muñoz: el proyecto de cable submarino con China que provocó la ira de Estados Unidos.

Fuentes enteradas de las conversaciones que se dieron entre los equipos del ministro Muñoz y su sucesor, De Grange, aseguran que la bilateral iba a servir como una aproximación a la reunión del viernes en que se traspasaría toda la información sobre el proyecto que impulsa China Mobile International.

Sin embargo, De Grange no llegó.

Desde el entorno de Muñoz aseguran que la asistencia del futuro ministro de José Antonio Kast estaba confirmada y que, por ello mismo, el secretario de Estado adelantó su agenda en Talca —donde estaba junto al presidente Boric inaugurando nuevos trenes EFE— para alcanzar a llegar a Amunátegui 139, Santiago, donde se sitúan las dependencias del ministerio.

La sorpresa fue grande cuando al correr de los minutos De Grange no apareció.

De hecho, según cuentan desde el equipo de Muñoz, el jefe de gabinete de Grange, Nicolás Cordero, avisó que el futuro ministro “estaba atrasado” y que en ningún momento avisó que su asistencia estaba cancelada como transmitieron desde la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Como consecuencia, la otra cita agendada para esta semana, entre el titular de la Subtel, Claudio Araya (PC)—principal apuntado por la aceleración del cable chino— y quién lo sucederá, Romina Garrido, quedó en suspenso. En la instancia, el ministro tenía previsto entregar una minuta completa con todos los detalles del proyecto.

Desde la OPE transmiten que lo más probable es que no se lleve a cabo la reunión, o por lo menos que no asistirá el futuro ministro. Esto, en consideración de que Kast decidió asumir la conducción del tema para lo que pidió una nueva audiencia con Boric y los ministros implicados.

“Le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes. La seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy hay temas que se van cruzando. Por lo tanto, espero antes de poder asumir tener esta reunión”, sostuvo Kast esta jornada.

Con todo, desde el Gobierno han sido categóricos en que el proyecto se encuentra totalmente paralizado puesto que el Ministerio Público se encuentra investigando la alerta sobre posibles riesgos de seguridad.

En ese sentido, desde el gabinete de Boric se dio la instrucción a todas las reparticiones involucradas a no seguir adelante con los trámites, entre ellos, el permiso marítimo que acogió a trámite la subsecretaría de Fuerzas Armadas, a cargo de Galo Eldelstein (PC).