En medio de polémica por cable submarino y déficit fiscal: los temas que Kast buscaría aclarar en nueva reunión con Boric

En dicha instancia, el presidente electo busca plantear “legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”.

AGENCIA UNO.

El presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que solicitó una nueva reunión con el presidente Gabriel Boric a solo días del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

“Le hemos solicitado y le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes”, indicó.

Kast especificó que busca que a la cita asistan los actuales ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el canciller, Alberto Van Klaveren; el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; además del ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Sobre esto, el presidente electo aseveró que “algo hemos conversado en algún momento con el Presidente, de poder tener un encuentro donde pueda asistir, en temas de migración, por ejemplo, el ministro del Interior; donde pueda asistir, en temas internacionales, el ministro de Relaciones Exteriores; donde pueda asistir, en temas de conectividad y comunicación, el ministro de Transportes y Comunicaciones; y donde pueda asistir el ministro de Hacienda”.

“La seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy día hay temas que se van cruzando”, aseveró.

La reunión que Kast solicitó a Boric, explicó, se debe a que “ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”.

En ese sentido, si bien no dio a conocer los temas que busca abordar, lo cierto es que ante la necesidad de que estén presentes ciertos ministros, se puede desglosar que en la instancia ambos podrían abordar, por ejemplo, la situación que se vive actualmente por el proyecto de cable submarino con China y que ha tensionado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. A eso se suma lo ocurrido con el déficit fiscal y los cuestionamientos surgidos a dicha gestión.