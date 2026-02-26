FOTOS – Sernac advierte riesgo en más de 19 mil cargadores: revisa si tienes uno en casa

La falla técnica podría provocar un sobrecalentamiento del dispositivo, aumentando el riesgo de cortocircuito o incendio.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad tras detectar una anomalía técnica en dos modelos de cargadores USB de la marca Dairu, los cuales presentan riesgo de sobrecalentamiento y eventual incendio.

Según informó el organismo, el lote afectado no cumple con los estándares exigidos en el proceso de certificación eléctrica, lo que podría generar fallas durante su uso normal, especialmente al permanecer conectados por largos periodos de tiempo o al cargar dispositivos de alta demanda energética.

Sernac advierte riesgo en más de 19 mil cargadores: revisa si tienes uno en casa

En total, 19.218 unidades están afectadas por la alerta. De ellas:

13.962 se encuentran en stock.

2.332 están en la cadena de distribución.

2.924 ya están en manos de consumidores.

Los productos corresponden a cargadores USB de color blanco en los modelos:

DR-CUSBAx2-12W

DR-CUSBAC-25W

Ambos fueron comercializados exclusivamente por tiendas Sodimac entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

De acuerdo con lo detallado por Sernac, la anomalía técnica detectada podría provocar un sobrecalentamiento del dispositivo, aumentando el riesgo de cortocircuito o incendio, especialmente si el cargador se utiliza en espacios con poca ventilación o conectado de forma permanente a la red eléctrica.

Qué deben hacer los consumidores

El Sernac recomendó suspender de inmediato el uso de los cargadores si se posee alguno de los modelos mencionados.

Las personas afectadas deben acudir a la tienda Sodimac más cercana, presentar el producto en el Servicio al Cliente y solicitar una nota de crédito por el valor pagado.

En caso de dudas, los consumidores pueden contactar a la empresa a través del correo electrónico info@grantt.com o al número telefónico +56 2 719 5959.

Sernac reiteró el llamado a revisar los productos eléctricos adquiridos recientemente y a atender las alertas de seguridad, recordando que la prevención es clave para evitar accidentes domésticos asociados a fallas eléctricas.