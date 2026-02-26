Los altos mandos destituidos por Gendarmería tras la fuga de dos internos

Los reos fugados son Tomás González Quezada, alias “Pelao”, condenado a 16 años por varios delitos, y Juan Abdon Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, condenado a presidio perpetuo por femicidio.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, y el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunciaron una serie de medidas luego del escape de dos internos desde la ex Penitenciaría de Santiago, quienes lograron escapar vestidos de gendarmes.

La fuga quedó al descubierto durante un conteo realizado en la Galería 7, donde ambos reos estaban recluidos.

Gendarmería destituye a altos mandos tras escape de dos internos de la ex Penitenciaría

Como parte de las medidas adoptadas, se decidió la intervención del recinto penitenciario a través de grupos especiales, con el objetivo de reforzar los protocolos internos y evitar nuevos incidentes. “Vamos a hacer una intervención de la Penitenciaría para poder interrumpir el flujo interno que ayer y hoy se demostró que no estaba siendo adecuadamente seguido”, señaló Muñoz.

Por otra parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, confirmó la remoción de cuatro altos cargos de la institución, entre ellos el director regional metropolitano, coronel Héctor Labrín. Además, se inició la desvinculación del alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno del actual Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, antigua ex Penitenciaría.

Las autoridades indicaron que continuarán evaluando y reforzando los procedimientos internos, con especial atención al control de vestimentas y accesos dentro del penal, mientras se busca dar con el paradero de los internos fugitivos.