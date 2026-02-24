Quiénes se perfilan para integrar el Comité de Seguridad de José Antonio Kast

De acuerdo con lo precisado por la Oficina del Presidente Electo (OPE), a dos semanas del cambio de mando aún se trabaja en el diseño que tendrá la instancia.

El presidente electo, José Antonio Kast, confirmó que tras asumir el próximo 11 de marzo su primera actividad cada lunes será reunirse en La Moneda con el anunciado Comité de Seguridad, el que funcionará de manera paralela al Comité Político.

El propósito de la instancia será discutir junto con coordinar políticas y medidas que se enfocarán en enfrentar la crisis migratoria y el crimen organizado, así como trabajar en mejoras para el sistema penitenciario, sobre todo luego de que Gendarmería confirmó que un total de 159 reos fueron liberados de manera errónea en los últimos diez años.

Respecto de la inmigración ilegal, una parte fundamental del trabajo del Comité de Seguridad consistirá en implementar el denominado Escudo Fronterizo, el plan con el que Kast busca proteger la frontera norte del país.

El proyecto contempla una Fuerza de Tarea Interagencial, con presencia de efectivos militares, policiales y civiles, y constará de tres fases:

Operación Centinela del Norte.

Operación Fortaleza del Desierto.

Operación Horizonte Soberano.

Quiénes integrarían el Comité de Seguridad de José Antonio Kast

De acuerdo con lo precisado por la Oficina del Presidente Electo (OPE), a dos semanas del cambio de mando aún se trabaja en el diseño que tendrá el Comité de Seguridad.

Lo que sí está claro es que el grupo de trabajo lo encabezará el propio José Antonio Kast y contará con la participación de la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien realizará una labor de nexo entre el Ministerio Público y las policías.

Según lo que se prevée, también se sumarían los futuros ministros del Interior y de Defensa, Claudio Alvarado y Fernando Barros; además de quien será ministro de Justicia, Fernando Rabat, y quien asumirá como titular de Hacienda, Jorge Quiroz.

También se espera que se integre a la instancia el recién designado comisionado presidencial de la Macrozona Norte, el ex vicealmirante de la Armada, Alberto Soto.