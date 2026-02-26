FOTOS – Quiénes son y qué condenas cumplen los reos que se fugaron vestidos de gendarmes

Los reos pudieron cambiarse de ropa dentro del penal, colocarse uniformes similares a los de funcionarios y así salir disfrazados por el acceso principal.

Dos reos de alta peligrosidad se fugaron este miércoles 25 de febrero desde la ex Penitenciaría de Santiago, tras salir por la puerta principal vestidos con uniformes de gendarmes.

Según confirmó el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, los prófugos fueron identificados como Juan Abdón Flores Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por femicidio, y Tomás González Quezada, condenado a 16 años de cárcel por delitos vinculados al anarquismo.

Durante el conteo de internos que se hace regularmente al finalizar la jornada, realizado alrededor de las 17:00 horas del miércoles, se advirtió que faltaban dos reclusos, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

De acuerdo a las primeras indagatorias, los reos pudieron cambiarse de ropa dentro del penal, colocarse uniformes similares a los de funcionarios y así salir disfrazados por el acceso principal, eludiendo los sistemas de control.

Asimismo, las cámaras de seguridad y el censo de internos fueron clave para confirmar que efectivamente se trató de una fuga y no de un error de conteo.

Tras confirmarse la evasión, las policías desplegaron un amplio operativo de búsqueda tanto dentro como fuera del recinto, con apoyo de unidades especiales y equipos caninos, mientras que el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, junto al subsecretario Muñoz, se encuentran supervisando las diligencias en el lugar.

Las autoridades también anunciaron que ya se realizaron denuncias ante el Ministerio Público y se iniciaron las investigaciones internas para esclarecer cómo se produjo la fuga y establecer responsabilidades administrativas y penales por la falla en los controles de seguridad.

Tomás González Quezada