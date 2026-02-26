Precios de combustibles: revisa las variaciones de la bencina para esta semana

ENAP explicó que los precios se calculan tomando en cuenta el costo de importación desde mercados de referencia internacionales.

La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) dio a conocer su Informe Semanal de Precios de Combustibles, detallando los valores que regirán en Chile a partir de este jueves 26 de febrero.

En esta ocasión, la gasolina de 93 y 97 octanos, el diésel y el gas licuado de uso vehicular no presentarán cambios en sus precios, mientras que el kerosene registrará un aumento de $7,4 por litro.

Cómo se determinan los precios de los combustibles

ENAP explicó que los precios se calculan tomando en cuenta el costo de importación desde mercados de referencia internacionales, especialmente la Costa del Golfo de Estados Unidos, junto con otros gastos relacionados, como el transporte marítimo hasta Chile.

Además, se consideran los lineamientos del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEEP).

La empresa aclaró que no regula ni fija los precios finales para los consumidores, los cuales se determinan de manera libre por las compañías distribuidoras en un mercado abierto y competitivo. ENAP actúa únicamente en la comercialización de derivados del petróleo con estas empresas.

