Ahorra hasta $300 por litro: conoce todos los descuentos en bencina vigentes en febrero

Los descuentos en bencina durante el verano tienen un impacto significativo tanto en la economía familiar como en el turismo, por lo que surge la interrogante sobre cuáles están vigentes en febrero de 2026.

De esta forma, las rebajas permiten aliviar parte de este gasto, facilitando que más familias puedan disfrutar de viajes y actividades recreativas sin comprometer demasiado su presupuesto.

Conoce todos los descuentos en bencina vigentes en febrero

Descuentos en Aramco

Consorcio: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta Banco Consorcio o $150 usando la app Aramco Estaciones. El tope mensual es de $8.000 para pago físico y $10.000 vía app.

Mercado Pago: todos los martes hay $50 de descuento por litro pagando con tarjeta prepago Mercado Pago (física o digital) en estaciones adheridas, con tope de $5.000.

Banco Ripley: los miércoles se accede a descuentos pagando con tarjeta Banco Ripley física mediante la app Aramco Estaciones: $100 para Plus, $125 para Silver y $150 para Gold, con un máximo de $8.000 al mes.

ABC: los jueves se ofrece $200 de descuento por litro pagando con la app Aramco Estaciones o $150 usando tarjeta de crédito ABC. El tope mensual es de $10.000 por titular.

Tenpo: los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta Tenpo a través de la app Aramco Estaciones. El máximo es de $4.000 por viernes, con hasta dos transacciones al mes y compras mínimas de $5.000.

SBPay: los sábados se obtiene $100 de descuento por litro pagando con tarjeta SBPay física o $150 usando la app Aramco Estaciones. Clientes Prime acceden al beneficio viernes, sábado y domingo. El tope mensual es de $10.000.

Spin: los domingos hay $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o mediante la app Aramco Estaciones, con un máximo de $10.000 al mes.

Descuentos en Copec

CopecPay: descuento diario de $10 por litro pagando con la app Copec.

Cencosud Scotiabank: los lunes hay hasta $100 de descuento por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank vinculada a la app Copec.

Banco Internacional: todos los martes se descuentan $100 por litro pagando con tarjetas Mastercard (Clásica, Gold o Black) asociadas a la app Copec.

Scotiabank: los miércoles se obtiene un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank a través de la app Copec.

Banco BCI: los jueves hay $100 de descuento por litro, equivalente a un 7% de cashback, pagando con tarjeta de crédito BCI desde la app Copec.

Mastercard: descuento de $50 por litro al pagar con una tarjeta Mastercard vinculada a la app Copec.

Descuentos en Shell