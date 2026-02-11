Con aumento de hasta casi $20: revisa la variación en el precio de los combustibles desde este 12 de febrero

La compañía estatal recordó que su rol se limita a comercializar derivados del petróleo a las distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales.

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer este miércoles su Informe Semanal de Precios de los Combustibles, en el que informó las variaciones que registrarán las bencinas a partir del jueves 12 de febrero.

En su reporte, la compañía estatal recordó que su rol se limita a comercializar derivados del petróleo a las distribuidoras y que no fija ni regula los precios finales, los cuales se determinan libremente en un mercado abierto y competitivo.

ENAP explicó también que una de sus funciones principales es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes“.

La variación en el precio de los combustibles

Respecto de los combustibles, es importante recordar que el precio de las gasolinas se ajusta cada tres semanas, mientras que el valor de la parafina se actualiza semanalmente, todos los jueves.

En el caso de las gasolinas, el reporte de la compañía estatal detalló que tanto la de 93 como la de 97 octanos tendrán un alza, mientras que, por el contrario, el diésel mostrará una baja.

A la vez, el gas licuado de uso vehicular también registrará una reducción en su precio, en tanto que el kerosene (parafina) tendrá una fuerte alza.

En concreto, la variación del precio de los combustibles será la siguiente: