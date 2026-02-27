Desempleo aumentó en el país y en la RM: las preocupantes cifras que reveló el INE sobre el trimestre noviembre-enero

Mientras el empleo femenino impulsó el crecimiento de los ocupados, aún persisten brechas de género y un aumento de la informalidad.

El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) informó este viernes que la tasa de desempleo en el país se ubicó en 8,3% durante el trimestre móvil noviembre de 2025 a enero de 2026, lo que representa un alza de 0,3 puntos porcentuales en comparación con igual período del año anterior.

El incremento se explica porque la fuerza de trabajo creció 1,4% en doce meses, por encima del alza registrada por las personas ocupadas, que fue de 1,2%. En ese contexto, el número de personas desocupadas aumentó 4,8%, impulsado tanto por quienes quedaron cesantes (3,0%) como por quienes buscan empleo por primera vez (18,4%).

A nivel nacional, la tasa de participación laboral alcanzó 62,4% y la tasa de ocupación llegó a 57,2%, con incrementos de 0,3 y 0,1 puntos porcentuales, respectivamente. En tanto, la población fuera de la fuerza de trabajo se mantuvo sin variaciones en doce meses, debido al aumento de los inactivos potencialmente activos (6,1%) y la baja de los inactivos habituales (-1,0%).

Desempleo en mujeres

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,7%, con una disminución de 0,4 puntos porcentuales en un año. En contraste, en los hombres el indicador subió 0,8 puntos, alcanzando 8,0%.

El total de personas ocupadas creció 1,2% en doce meses, avance que fue explicado exclusivamente por el empleo femenino, que aumentó 2,7%, ya que en los hombres no se registró variación.

En tanto, la actividad económica para reactivar el empleo estuvo liderado por servicios administrativos y de apoyo (20,2%), actividades de salud (5,0%), alojamiento y servicios de comida (7,7%) e industria manufacturera (4,0%). Según categoría ocupacional, destacaron las trabajadoras por cuenta propia (4,0%) y las personas asalariadas informales (6,5%).

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,8%, con un alza de 0,5 puntos porcentuales en doce meses. En las mujeres llegó a 28,2% y en los hombres a 25,7%, con variaciones de 0,1 y 0,8 puntos, respectivamente.

En la Región Metropolitana de Santiago, la tasa de desocupación alcanzó 9,0% en el mismo trimestre, con un incremento de 0,3 puntos porcentuales en doce meses. La fuerza de trabajo creció 0,9%, por sobre el alza de 0,6% de las personas ocupadas.

En la capital, el número de desocupados aumentó 4,2%, explicado únicamente por quienes buscan trabajo por primera vez, que se expandieron 65,2%. El crecimiento del empleo estuvo vinculado principalmente a servicios administrativos y de apoyo (28,7%) e industria manufacturera (7,8%), además de las categorías de asalariados informales (12,4%) y trabajadoras por cuenta propia (4,9%).