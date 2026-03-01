“No vas a poder caminar tranquilo”: amenazas contra alcalde Matías Toledo hacen que use chaleco antibalas

El alcalde de Puente Alto es uno de los jefes comunales que han sido amenazados por su labor en seguridad.

Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, se refirió a las amenazas que han recibido diferentes jefes comunales a lo largo del país, que los han obligado a tomar una serie de resguardos, como el uso de chalecos antibalas como medida de protección.

En entrevista con radio Biobío, Toledo detalló que “no me han amenazado directamente de muerte, pero sí han dicho que le van a ir a dejar flores a mi familia, a mi mamá, que también van a ir a mi casa a dejarme flores”.

“Amenazas del tipo de enciérrate, no vas a poder caminar tranquilo, etc. Pero no me ha llegado ninguna amenaza directamente de muerte”, puntualizó.

El alcalde Puente Alto instó a modificar la norma legal para reforzar la protección a los jefes comunales, indicando que “la legislación es muy débil (…) yo creo que es muy importante tener una posición política muy rígida y muy dura”.

“Yo creo que faltan proyectos, que la Cámara de Diputadas y Diputados dé esa discusión o que el mismo gobierno presente el proyecto; creo que es muy importante”, agregó Matías Toledo.

En esta línea, el alcalde Toledo apuntó que debe valerse de diversas medidas de seguridad cuando sale a terreno. “Tengo chaleco antibalas, también tengo diferentes elementos de protección personal con los cuales siempre he andado”, precisó.

“A nosotros la PDI nos ha ofrecido, por ejemplo, primeras capas antibalas, anticortes. Aquí en mi oficina tengo un chaleco antibalas; yo ando generalmente con radio y con otros elementos de protección personal que la ley hoy día regula”, detalló.