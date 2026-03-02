“De una gravedad sin precedentes”: Gloria Ana Chevesich por crisis de probidad en el Poder Judicial

La presidenta de la Corte Suprema valoró que ante estas situaciones “han operado los mecanismos institucionales para ponerles fin”, mientras que en otros casos actuó el Congreso Nacional.

AGENCIA UNO.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, calificó este lunes como “de una gravedad sin precedentes” la crisis de probidad y transparencia que atraviesa el Poder Judicial a raíz del caso Audios y la trama bielorrusa, al inaugurar el año judicial 2026 en el Palacio de Tribunales.

La titular del máximo tribunal del país abordó el tema en la ceremonia a la que asistieron el presidente electo, José Antonio Kast; el presidente del Senado, Manuel José Ossandón; los ministros de Justicia, del Interior y de Seguridad, Jaime Gajardo, Álvaro Elizalde y Luis Cordero, respectivamente, además de la contralora Dorothy Pérez, entre otras autoridades.

Durante su cuenta pública, Chevesich admitió que “hemos atravesado una crisis. Eso es indudable. Los acontecimientos ampliamente conocidos que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente y que han comprometido la imagen y confianza institucional, son de una gravedad sin precedentes”.

Al respecto, la presidenta de la Corte Suprema no dudó en manifestar que dicha crisis “nos avergüenza, nos genera conmoción y dolor, lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día, con esmero y entrega, son el rostro directo del Poder Judicial frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada. Comprendemos y empatizamos absolutamente con esos sentimientos”.

Planteó que “así como nadie puede dudar de la enorme gravedad de los hechos conocidos, cuyo impacto aún se encuentra en desarrollo, tampoco se puede desconocer que han operado los mecanismos institucionales para ponerles fin y excluir la función jurisdiccional a quienes han traicionado los principios básicos de la probidad“.

“En otros casos, fue el Congreso Nacional el que, conociendo de los mismos, adoptó los procedimientos y decisiones propias previstas por la Constitución”, complementó.

Chevesich y la oportunidad que abre la crisis en el Poder Judicial

Destacó, en esa línea, la implementación del nuevo Código de Ética Judicial, sobre el que señaló que “es claro en relevar la probidad como la conducta intachable, el desempeño honesto y leal de la función, y que la opción por la judicatura es por el servicio público, lo que exige de nosotros, juezas y jueces, subordinar nuestros intereses particulares al bien común“.

“Quien no comprenda esto o no esté dispuesto a asimilarlo debe saber que no tiene, ni puede llegar a tener, un espacio en la judicatura“, recalcó.

Chevesich sostuvo que la crisis en el Poder Judicial “abre una ventana de oportunidad para abordar la ética profesional con una visión más amplia, en que pueden participar otros actores vinculados con la formación y ejercicio de la profesión jurídica”.

Alertó, además, que “esto no puede comprenderse completamente, ni menos superarse, si la abogacía no hace su propia introspección, y revisa los estándares éticos con que ha asumido históricamente su función”.

Ahondó en el tema y manifestó que “se necesita una mejora al sistema actual, de manera que se pueda garantizar que quienes asuman oficialmente la profesión jurídica, cumplan en forma clara y sin subjetividades los requisitos de fondo y las exigencias morales que la sociedad considere que los hagan merecedores de tal prerrogativa“.

Respecto de los focos que buscará enfatizar durante su gestión, Gloria Ana Chevesich mencionó los siguientes: