Las prioridades de Chevesich en la Suprema: recuperar la confianza de la ciudadanía tras corrupción

La presidenta electa de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio a conocer este viernes cuáles serán sus prioridades y ejes de gestión, tras asumir su cargo el próximo martes 6 de enero, entre las cuales destacó que el énfasis estará puesto en recuperar la confianza de la ciudadanía.

A días de transformarse en la primera mujer que encabeza el máximo tribunal del país, la jueza abordó el tema en Osorno, en la Región de Los Lagos, hasta donde acudió para participar en la inauguración del nuevo Juzgado de Garantía y Tribunal Oral en lo Penal.

En esa línea, Chevesich planteó que esa labor requiere del compromiso de todo el Poder Judicial, así como el refuerzo de los mecanismos de control y ética interna.

Chevesich, Corte Suprema y el próximo gobierno

Sostuvo que, “con todos los casos que hemos conocido”, la confianza de la ciudadanía “se ha visto empañana, afectada, y eso hay que recuperarlo. Y eso hay que hacerlo con el trabajo conjunto de todos los miembros del Poder Judicial. Todos los escalafones estamos convocados en esa materia, en esa gran tarea“.

“Tanto yo como el resto de los miembros de la Corte Suprema estamos interesados en recuperar la confianza ciudadana y entregar una justicia oportuna y de calidad“, aseveró Chevesich en declaraciones que recogió radio Biobío.

Respecto de la relación que espera mantener con el próximo gobierno, la próxima presidenta del máximo tribunal indicó que, “como siempre ha sido, debe mantenerse en un nivel respetuoso, de dialogar, dar a conocer nuestras inquietudes y nuestros problemas, y lograr una respuesta oportuna“.