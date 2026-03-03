Boric y condena por homicidio de carabineros en Cañete: “Desde el primer momento señalamos que no quedaría en la impunidad”

Tras conocer la decisión judicial, el presidente Boric recalcó que “hoy la justicia emitió su veredicto en el caso del brutal homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal”.

AGENCIA UNO

El presidente Gabriel Boric destacó el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete que condenó a Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi como autores materiales del homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, ocurrido en abril de 2024.

Los hermanos Antihuen fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio calificado de carabineros en el ejercicio de sus funciones, robo con violencia, incendio y tenencia de armas de fuego.

En el caso de Nicolás Rivas Paillao, fue condenado como cómplice de homicidio calificado de carabinero y robo con violencia.

Tras conocer la decisión judicial, el presidente Boric recalcó en sus redes sociales que “hoy la justicia emitió su veredicto en el caso del brutal homicidio de los carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal que en 2024 enlutó a todo Chile. A sus familias, seres queridos y compañeros de institución, un abrazo fraterno, mi solidaridad y cariño”.

“Tal como señalamos desde el primer momento, este crimen no quedaría en la impunidad”, afirmó el jefe de Estado, quien también dedicó palabras “a la labor del Ministerio Público, el Poder Judicial, Carabineros y todas las instituciones que trabajaron por esclarecer este hecho y conseguir justicia para Carlos, Sergio y Misael y sus familias”.