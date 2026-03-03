¿A qué hora serán los peaks y qué calles tendrán más tráfico?App de transporte anticipa fenómeno para toda la primera semana de marzo, con el miércoles como jornada más intensa por la vuelta a clases.

La primera semana de marzo se posiciona como uno de los períodos más intensos del año en materia de desplazamientos urbanos. Este 2026, el retorno no estará concentrado solo en el tradicional “Súper Lunes”, sino que se extenderá a lo largo de varios días, marcado por el regreso a clases, la reincorporación gradual al trabajo, los sistemas híbridos y el inicio oficial del año escolar definido por el Ministerio de Educación, cuyo punto más complejo se espera para el miércoles.

De acuerdo con cifras de Cabify, en la última semana de febrero ya se evidenció un incremento del 30% en las solicitudes de viajes, lo que anticipa un comienzo de mes con alta demanda. Entre las 6:00 y las 9:00 horas se proyectan los mayores aumentos en los traslados matinales, con peaks más intensos pero breves. En la tarde, en cambio, los atochamientos serían más extensos, especialmente en las principales arterias de la capital.

Regreso a clases y trabajo dispara la movilidad: proyectan semana crítica en Santiago

Durante la mañana, los focos de mayor congestión se ubicarán en Costanera Norte hacia el oriente, desde Autopista Central hasta Presidente Riesco, el sector de Costanera Center y El Golf (donde además influyen las obras del teleférico), Vicuña Mackenna al norte entre Matta y Andrés Bello, y el eje de Catedral y Agustinas en Santiago Centro.

En horario PM, la congestión se concentrará en Autopista Central hacia el sur, entre Avenida Dorsal y Avenida Matta, Vespucio Sur desde Presidente Riesco hasta Tobalaba y desde Ruta 68 hasta Pajaritos, además de los habituales puntos críticos del centro.

“Marzo dejó de ser un evento puntual y hoy vemos una semana completa de alta intensidad. La planificación es clave: salir con tiempo y combinar alternativas de transporte puede marcar una diferencia importante en la experiencia de viaje”, señaló Sergio Saldías, gerente de Asuntos Corporativos de Cabify.

La recomendación es anticipar los desplazamientos y contemplar mayores tiempos de traslado, considerando que la demanda crece de forma significativa durante estos días, lo que puede influir en los tiempos de asignación de viajes.

Como apoyo al retorno, la aplicación habilitó el código SUPERSEMANA, que ofrece un 50% de descuento en dos viajes, con un tope de $2.000 por trayecto. La promoción estará vigente hasta el 9 de marzo o hasta agotar cupos.

La primera semana de marzo se consolida así como el verdadero termómetro de la movilidad urbana anual, donde anticiparse y organizar los traslados puede marcar la diferencia.