Estos son los códigos de descuentos de Uber, Didi y Cabify para ir a votar en las elecciones de 2025

Las principales aplicaciones de transporte en Chile, que son DiDi, Cabify y Uber, anunciaron códigos de descuentos para ir a votar a las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.
La medida beneficiará a los votantes que deberán trasladarse entre las 08:00 y las 18:00 horas para sufragar en todo el territorio nacional. Es importante recordar que en Chile el sufragio es obligatorio, y no acudir a votar puede implicar multas.
Estos son los códigos de descuento de Uber, Didi y Cabify para ir a votar en las elecciones de 2025
DiDi
DiDi apoyará el traslado de los votantes ofreciendo hasta un 30% de rebaja en todos los viajes realizados durante el día de las elecciones.
El código que debes ingresar es AVOTARCONDIDI1, válido entre las 07:00 y las 19:00 horas del domingo.
Cómo activarlo:
- Abre la app de DiDi.
- Toca el menú de las tres líneas en la parte superior izquierda.
- Entra a Descuentos.
- Escribe el código y selecciona Canjear.
Cabify
Cabify ofrecerá un 50% de descuento en dos viajes para facilitar el desplazamiento a los locales de votación en la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso.
El código es VOTACABIFY, con un tope de $2.500 por viaje, disponible durante todo el domingo o hasta agotar stock.
Cómo activarlo:
- Abre la aplicación de Cabify.
- En la parte superior izquierda, presiona el ícono de tu perfil.
- Entra a Códigos de descuento y elige Añadir código.
- Ingresa VOTACABIFY y quedará aplicado.
Uber
Uber también habilitó una promoción con un 50% de descuento para viajes hacia o desde cualquiera de los más de 3.000 locales de votación en Chile.
El código ELECCIONES25 funcionará entre las 06:00 y las 21:00 horas, con un máximo de 2 viajes por persona y un tope de $1.500 por trayecto. La promoción tiene un límite total de 18.000 usos a nivel nacional.
Cómo activarlo:
- Abre la app de Uber.
- Ve a Cuenta, Pago, Promociones.
- Selecciona Agregar código promocional.
- Escribe ELECCIONES25.
El descuento se aplicará automáticamente cuando solicites un viaje.