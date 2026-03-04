Tras cuatro casos confirmados en Rapa Nui: qué es el dengue y qué hacer en caso de picadura

Expertos advierten que el dengue podría llegar al continente y llaman a reforzar la vigilancia del mosquito transmisor.

La Seremi de Salud de la Región de Valparaíso confirmó la existencia de un brote de dengue en la isla de Rapa Nui, tras detectarse cuatro casos positivos, uno de ellos importado y tres autóctonos. Además, cinco personas permanecen como casos sospechosos a la espera de los resultados de laboratorio.

La jefa de la Oficina Provincial Isla de Pascua, Elvira Tuki, llamó a la comunidad a acudir al hospital ante la presencia de síntomas como fiebre, molestias gastrointestinales o dolores musculares. También pidió estar atentos a señales como dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos y erupciones o manchas rosadas en la piel.

En conversación con 24horas.cl, el inmunólogo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además de director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia, Alexis Kalergis, explicó que existe la posibilidad de que el virus llegue al territorio continental.

“El peligro de que se establezca en Chile el mosquito que transmite el dengue (…) es que eventualmente puede infectarse a través de personas que se contagien fuera de Chile y que visiten o habiten en nuestro país”, señaló. El especialista añadió que el dengue ha registrado un aumento significativo en países del Cono Sur, como Argentina.

No obstante, advirtió que la detección del mosquito no implica necesariamente la presencia inmediata de la enfermedad. Citó como ejemplo a Brasil, donde estudios indican que solo cerca del 2% de estos mosquitos porta alguno de los virus.

Kalergis también llamó a reforzar la vigilancia en espacios con agua estancada, como floreros o neumáticos abandonados, ya que allí se desarrollan huevos y larvas del insecto.

Por su parte, el director ejecutivo de la ONG DNDi, Luis Emilio Pizarro, aseguró que la llegada del dengue al continente es una posibilidad real y que el país debe prepararse con anticipación.

Pizarro sostuvo que, aunque el sistema de salud chileno es sólido, se requiere capacitación continua para que el personal clínico pueda reconocer y manejar adecuadamente enfermedades como dengue o zika. Además, planteó la necesidad de una estrategia preventiva a largo plazo que integre salud, medio ambiente y políticas de adaptación al cambio climático.

Qué es el dengue y qué hacer en caso de picadura

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, vector que también puede contagiar otros virus como el zika, chikungunya y la fiebre amarilla.

Roberto Olivares, jefe de infectología de Clínica Dávila, enumera los síntomas más comunes del dengue:

Fiebres altas

Malestar general

Cefalea (dolores de cabeza)

Dolores musculares intensos

Exantema (erupción de la piel)

Manifestaciones hemorrágicas (como sangrado de mucosas)

Dolor abdominal

Vómitos persistentes.

Si presentas estos síntomas, especialmente si estuviste en zonas con circulación del virus como Rapa Nui o en países con brotes activos: