ONG asegura que el dengue llegará a Chile y llama a planificar cómo se va a enfrentar

El hallazgo del mosquito Aedes aegypti en el Aeropuerto de Santiago dejó en claro que Chile ya no está a salvo del dengue.

El director ejecutivo de la ONG DNDi, Luis Emilio Pizarro, aseguró que la llegada del dengue a Chile será una realidad y las autoridades sanitarias deben planificar desde ya cómo se lo enfrentará.

Así lo indicó el médico chileno-francés al referirse al avance en nuestro país del mosquito Aedes aegypti, uno de cuyos ejemplares fue detectado hace unos días en el Aeropuerto de Santiago.

De acuerdo con lo planteado por el especialista, este hallazgo dejó en claro que Chile ya no está a salvo de la llegada del mosquito que, además del dengue, transmite el zika y el chikungunya.

Según aseveró el director de la mencionada ONG, “lamentablemente sabíamos que este zancudo iba a llegar algún día a Chile, esa no era la pregunta, la pregunta era cuándo y qué se podía hacer al respecto“.

“Esto no es más que la confirmación de una tendencia que ya en el mundo entero viene avanzando desde hace varios años y que nos tenía que ocurrir“, dijo en la entrevista que le concedió a La Tercera.

Cómo se enfrentará el dengue cuando llegue a Chile

Junto con destacar que se debe separar el riesgo de la enfermedad, Pizarro enfatizó en lo relevante que es “no alarmar de manera innecesaria a la gente, haciéndole creer que hay un riesgo vital o una situación de urgencia mayor para el país”.

En esa línea, recalcó que si bien “va a haber dengue en Chile, al mismo tiempo es importante decir cómo nos vamos a preparar para eso”.

Ahondó en el tema y dijo que, si bien Chile tiene un sistema de salud muy respetado, “el personal clínico debe saber reaccionar frente a algunos síntomas de manera correcta” y tener claro que “el dengue o el zika son enfermedades que las personas pueden haber contraído“.

Luego planteó que Chile debe enfrentar la llegada del dengue con “una estrategia preventiva a largo plazo que integre salud, medio ambiente y políticas de adaptación al cambio climático“.

“La respuesta tiene que ser una que vaya más allá del personal de salud o del Ministerio de Salud. Esto es una respuesta de país, multisectorial, a nivel nacional, evidentemente, pero también a nivel muy local. Y yo creo que Chile tiene todas las condiciones para poder hacerlo bien al respecto“, apuntó el médico Luis Emilio Pizarro.