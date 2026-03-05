Marzo más pesado que nunca: revisa cuánto aumentaron los precios de las bencinas esta semana

ENAP explicó que los precios se calculan tomando en cuenta el costo de importación desde mercados de referencia internacionales.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) dio a conocer su Informe Semanal de Precios de los combustibles en Chile, donde informó las variaciones que registrarán las bencinas a partir de este jueves 5 de marzo.

En la actualidad, las gasolinas actualizan su valor cada tres semanas, mientras que la parafina presenta cambios todas las semanas, específicamente el cuarto día de la semana.

Desde Enap indicaron en el informe que una de sus principales labores es “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Asimismo, la empresa precisó que “Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, lo que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Revisa cuánto aumentaron los precios de las bencinas esta semana

De acuerdo con el informe semanal elaborado por Enap, las variaciones son las siguientes: