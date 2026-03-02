En marzo, diversos programas de descuentos y promociones en estaciones de servicio permiten a las familias reducir significativamente el gasto en bencina, un ítem que suele representar una parte importante del presupuesto mensual.
Aramco, Shell y Copec ofrecen rebajas por litro de bencina al pagar con ciertos medios, como tarjetas o aplicaciones de fidelización, con descuentos que pueden llegar hasta $300 por litro según la oferta y el medio de pago utilizado.
Este tipo de beneficios se transforma en un apoyo concreto para la economía del hogar, especialmente en un periodo donde otros gastos estacionales, como el regreso a clases y el aumento de actividades, aumentan la presión sobre el presupuesto familiar.
Descuentos en bencina: cómo ahorrar hasta $300 por litro en marzo
Shell
- Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro cada martes usando la app Micopiloto, con un máximo de dos cargas al mes.
- WOM: los miércoles se ofrece $50 de descuento por litro mediante un código solicitado en la app WOM, con tope de dos cargas mensuales y hasta 36 litros por carga.
- Micopiloto: todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app.
- Banco de Chile: los jueves hay $50 de descuento por litro ingresando el código BCHILE50 en Micopiloto y pagando con tarjeta de crédito Banco de Chile. La promoción permite hasta 70 litros mensuales.
- Tenpo: los viernes se obtiene $50 de descuento por litro pagando con tarjeta Tenpo vía Micopiloto. El cashback máximo es de $4.000 por carga, con un tope de dos cargas al mes.
Copec
- CopecPay: descuento diario de $10 por litro pagando con la app Copec.
- Cencosud Scotiabank: los lunes hay hasta $100 de descuento por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank vinculada a la app Copec.
- Banco Internacional: todos los martes se descuentan $100 por litro pagando con tarjetas Mastercard (Clásica, Gold o Black) asociadas a la app Copec.
- Scotiabank: los miércoles se obtiene un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank a través de la app Copec.
- Banco BCI: los jueves hay $100 de descuento por litro, equivalente a un 7% de cashback, pagando con tarjeta de crédito BCI desde la app Copec.
- Mastercard: descuento de $50 por litro al pagar con una tarjeta Mastercard vinculada a la app Copec.
- Consorcio: $100 de descuento por litro pagando con tarjeta Banco Consorcio o $150 usando la app Aramco Estaciones. El tope mensual es de $8.000 para pago físico y $10.000 vía app.
- Mercado Pago: todos los martes hay $50 de descuento por litro pagando con tarjeta prepago.
- Banco Ripley: los miércoles se accede a descuentos pagando con tarjeta Banco Ripley física mediante la app Aramco Estaciones. Hasta $150 de descuento por litro.
- ABC: los jueves hay $150 de descuento por litro pagando con la app Aramco. El tope mensual es de $10.000 por titular.
- Tenpo: los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta Tenpo a través de la app Aramco Estaciones. El máximo es de $4.000 por viernes, con hasta dos transacciones al mes y compras mínimas de $5.000.
- SBPay: los sábados se obtiene $100 de descuento por litro pagando con tarjeta SBPay física o $150 usando la app Aramco Estaciones. Clientes Prime acceden al beneficio viernes, sábado y domingo. El tope mensual es de $10.000.
- Spin: los domingos hay $150 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito Spin Visa o mediante la app Aramco Estaciones, con un máximo de $10.000 al mes.