Estos beneficios ayudan a aliviar el presupuesto familiar, especialmente en marzo, cuando aumentan los gastos como el regreso a clases y otras actividades.

En marzo, diversos programas de descuentos y promociones en estaciones de servicio permiten a las familias reducir significativamente el gasto en bencina, un ítem que suele representar una parte importante del presupuesto mensual.

Aramco, Shell y Copec ofrecen rebajas por litro de bencina al pagar con ciertos medios, como tarjetas o aplicaciones de fidelización, con descuentos que pueden llegar hasta $300 por litro según la oferta y el medio de pago utilizado.

Este tipo de beneficios se transforma en un apoyo concreto para la economía del hogar, especialmente en un periodo donde otros gastos estacionales, como el regreso a clases y el aumento de actividades, aumentan la presión sobre el presupuesto familiar.

Descuentos en bencina: cómo ahorrar hasta $300 por litro en marzo

Shell

Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro cada martes usando la app Micopiloto, con un máximo de dos cargas al mes.

WOM: los miércoles se ofrece $50 de descuento por litro mediante un código solicitado en la app WOM, con tope de dos cargas mensuales y hasta 36 litros por carga.

Micopiloto: todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app.

Banco de Chile: los jueves hay $50 de descuento por litro ingresando el código BCHILE50 en Micopiloto y pagando con tarjeta de crédito Banco de Chile. La promoción permite hasta 70 litros mensuales.

Tenpo: los viernes se obtiene $50 de descuento por litro pagando con tarjeta Tenpo vía Micopiloto. El cashback máximo es de $4.000 por carga, con un tope de dos cargas al mes.

Copec

CopecPay: descuento diario de $10 por litro pagando con la app Copec.

Cencosud Scotiabank: los lunes hay hasta $100 de descuento por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank vinculada a la app Copec.

Banco Internacional: todos los martes se descuentan $100 por litro pagando con tarjetas Mastercard (Clásica, Gold o Black) asociadas a la app Copec.

Scotiabank: los miércoles se obtiene un descuento de $100 por litro pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank a través de la app Copec.

Banco BCI: los jueves hay $100 de descuento por litro, equivalente a un 7% de cashback, pagando con tarjeta de crédito BCI desde la app Copec.

Mastercard: descuento de $50 por litro al pagar con una tarjeta Mastercard vinculada a la app Copec.

Aramco