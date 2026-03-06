Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

MAPAS – Las 10 comunas que tendrán corte de luz programado este viernes en Santiago

La interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en determinados sectores.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo
Imacec febrero cae por apagón de luz
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La empresa Enel informó que este viernes 6 de marzo habrá un nuevo corte de luz programado en 10 comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en determinados sectores.

Además, Enel explicó en su página web que estos cortes planificados se anuncian con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Para verificar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, O EN ESTE LINK, donde se entrega información detallada sobre los sectores y horarios de la suspensión del servicio.

Por otro lado, si el corte de electricidad afecta a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse con los siguientes números para recibir ayuda: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Las 10 comunas que tendrán corte de luz programado este viernes en Santiago

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Ramón: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.

Notas relacionadas

Julio Isamit, nuevo director de Res Publica: “Kast tiene que evitar el error de abandonar a su propia base”
Política

Julio Isamit, nuevo director de Res Publica: “Kast tiene que evitar el error de abandonar a su propia base”

En entrevista con EL DÍNAMO, el ex ministro de Piñera y nuevo director del think tank Res Publica defiende la decisión de Kast de suspender el traspaso y califica el proceso como "opaco e incompleto". Advierte que los liderazgos del Frente Amplio en el Congreso serán una oposición "igual de irresponsable" que en el gobierno de Piñera, pero confía en una actitud distinta del Socialismo Democrático.

Daniel Lillo