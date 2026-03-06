La interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en determinados sectores.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La empresa Enel informó que este viernes 6 de marzo habrá un nuevo corte de luz programado en 10 comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del servicio eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en determinados sectores.

Además, Enel explicó en su página web que estos cortes planificados se anuncian con anticipación, con el objetivo de que los clientes puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Para verificar si tu vivienda se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, O EN ESTE LINK, donde se entrega información detallada sobre los sectores y horarios de la suspensión del servicio.

Por otro lado, si el corte de electricidad afecta a personas electrodependientes, se recomienda comunicarse con los siguientes números para recibir ayuda: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

MAPAS – Las 10 comunas que tendrán corte de luz programado este viernes en Santiago

Santiago: Desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.

San Miguel: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

San Ramón: Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Las Condes: Desde las 14:00 hasta las 15:00 horas.

Lo Barnechea: Desde las 09:00 hasta las 11:00 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 11:00 hasta las 13:00 horas.