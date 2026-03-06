MAPAS -Santiago se prepara para marcha del 8M: revisa los cortes y desvíos de tránsito que tendrá la capital

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a informarse previamente sobre los cambios en el tránsito y a utilizar transporte público o rutas alternativa.

Diversos desvíos y cortes de tránsito se implementarán en Santiago este domingo 8 de marzo (8M) debido a la marcha convocada por el Día Internacional de la Mujer. Las medidas buscan resguardar la seguridad de las personas y facilitar el desplazamiento de quienes participen en la movilización.

La manifestación principal está convocada en el sector de Plaza Baquedano y avanzará por el eje de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda) hasta el sector de Los Héroes. Debido a esto, las autoridades aplicarán restricciones vehiculares en gran parte del centro de la capital.

En ese contexto los desvíos comenzarán a aplicarse de forma gradual desde las 08:00 horas y afectarán principalmente a las comunas de Santiago, Providencia y Recoleta, mientras que Carabineros y las autoridades de transporte recomendaron planificar los viajes con anticipación y preferir rutas alternativas para evitar congestiones.

Entre las rutas alternativas para vehículos particulares hacia el poniente se consideran vías como Avenida Salvador, Francisco Bilbao, Curicó, Tarapacá, Vidaurre, Sazié y Arica. En dirección al oriente, los conductores podrán circular por Blanco Encalada, Avenida Manuel Matta y Seminario.

Asimismo, el transporte público también tendrá modificaciones en sus recorridos debido a los cortes en la Alameda, especialmente entre General Velásquez y Avenida Salvador, tramo que concentrará la mayor parte de las restricciones durante la jornada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a informarse previamente sobre los cambios en el tránsito y a utilizar transporte público o rutas alternativas para evitar inconvenientes durante la realización de la marcha 8M.