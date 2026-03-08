Así fue el hallazgo del cuerpo que dejaron afuera de la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

Se está identificando a la víctima, que corresponde a una mujer, y el Servicio Médico Legal determinará la causa de muerte.

La Municipalidad de Quinta Normal confirmó que la alcaldesa Karina Delfino recibió en el frontis de su casa, una caja que contenía el cuerpo sin vida de una persona.

“El bulto fue retirado por personal de la Dirección de Aseo del municipio, tras lo cual se pudo comprobar que correspondía a un cuerpo, por lo cual se puso en funcionamiento los procedimientos policiales e investigativos que corresponden a una situación de este tipo”, detallaron en un comunicado.

Tras lo ocurrido, aseguraron que entregarán “todos los antecedentes y colaboración que se requiera para una rápida investigación de este caso”.

Según la información entregada, el cuerpo fue dejado durante el sábado justo afuera de la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Fue el mal olor lo que la llevó a que solicitara a personal de Dirección de Aseo y Ornato que retiraran la caja, sin saber que al interior estaba el cadáver.

Mientras los funcionarios esperaban el camión de basura, el fuerte olor los llevó a abrirla, encontrándose con el cuerpo sin vida.

Danilo Sepúlveda, comisario de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, detalló que “realizado el examen del cuerpo, se pudo determinar de que el cadáver corresponde a sexo femenino, el cual permanecía maniatado de pies y manos”.

“En este minuto, el laboratorio se encuentra levantando sus huellas necrodactilares a fin de poder determinar, inicialmente, la identidad del cuerpo y así proseguir con las diligencias”, agregó.

Debido al avanzado estado de putrefacción del cadáver, será el Servicio Médico Legal el que determine la causa de muerte de la víctima.

Hasta el momento, Delfino no ha entregado declaraciones.