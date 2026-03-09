La interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

La empresa Enel informó que realizará un nuevo corte de luz programado para este lunes 9 de marzo en varias comunas de Santiago.

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores, debido a trabajos programados en la red.

Si quieres saber si tu hogar está dentro de las comunas que sufrirán cortes de luz, puedes ingresar tu dirección en el buscador de Enel disponible en ESTE ENLACE. Allí obtendrás todos los detalles necesarios.

Además, si la suspensión del servicio afecta directamente a personas electrodependientes, se puede solicitar asistencia comunicándose a los siguientes números de atención: 600 696 0000, 800 800 696 o 22 696 0000.

Corte de luz en Santiago: estas son todas las comunas afectadas este lunes 9 de marzo

San Joaquín: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Lo Prado / Quinta Normal: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Independencia: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La empresa Enel realiza cortes de luz programados principalmente para realizar trabajos de mantención, reparación y mejora en la red eléctrica. Estas interrupciones permiten a los técnicos revisar cables, transformadores y otros equipos, además de reemplazar infraestructura antigua o dañada.

Con estas labores, la compañía busca prevenir fallas mayores, mejorar la calidad del suministro y garantizar un servicio más seguro y estable para los clientes en los distintos sectores donde opera.