VIDEO – Los detalles del cuerpo que dejaron afuera de la casa de alcaldesa Delfino

Carabineros inició este lunes una protección especial para la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), luego de que una caja en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer fue dejado en las afueras de la casa de la jefa comunal.

La medida se adoptó luego de la reunión que mantuvo Delfino con el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien antes del encuentro manifestó que “existen algunas cuestiones preventivas que nos interesa resolver con ella para su tranquilidad, de su familia y de los funcionarios“.

Con posterioridad, el secretario de Estado ratificó que se determinó disponer vigilancia por parte de la policía uniformada para la alcaldesa.

Esta protección contempla que efectivos de Carabineros realizarán rondas en el domicilio de la jefa comunal, así como que ella disponga de un contacto directo con la policía ante emergencias.

Las medidas preventivas se adoptaron pese a que Delfino descartó haber recibido amenazas o intimidaciones durante su gestión.

Revelan detalles de la víctima asesinada

Por otra parte, la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI está encargada de investigar el caso y, una de las primeras tareas, consiste en ubicar al conductor del camión que dejó caer el cuerpo frente a la casa de la alcaldesa Defino.

De acuerdo con lo informado por Emol, la información preliminar apunta a que se trata de una mujer de 26 años y de nacionalidad chilena que residía en el sector occidente de la Región Metropolitana.

Además, los primeros antecedentes indican que su data de muerte se situaría en aproximadamente 20 días, lo que explica el fuerte olor que emanaba de la caja.