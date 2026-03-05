Ministerio de Seguridad destaca caída de 11,5% en homicidios consumados en 2025

Luis Cordero detalló que con esto Chile cumple tres de descenso consecutivo tras el peak registrado en 2022, cuando se alcanzaron 1.330 víctimas.

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, entregó los resultados del informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que dio cuenta de una caída de 11,5% en la tasa de víctimas de homicidios consumados en 2025.

“Las razones que explican esto, no son el azar, sino que el trabajo conjunto que reúne la actividad de intervención policial, pero también y especialmente, la acción decidida del Ministerio Público en la persecución de estos delitos”, afirmó el ministro Cordero.

El secretario de Estado puntualizó que estos resultados son “una manifestación muy concreta y específica de formas de trabajar distintas” y “son consecuencia de un trabajo integrado, coordinado y con un propósito común en el Estado, que es al final del día una manera de comprender la gestión pública en materia de seguridad de modo conjunto”.

Junto al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, y a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el titular de Seguridad señaló que durante 2025 se registraron 1.091 víctimas de homicidios consumados, 118 casos menos que en 2024. Esta cifra representa una disminución del 11,5% en la tasa por cada 100 mil habitantes.

Luis Cordero detalló que con esto Chile cumple tres de descenso consecutivo tras el peak registrado en 2022, cuando se alcanzaron 1.330 víctimas. La reducción acumulada desde ese máximo histórico es de 239 víctimas menos.

El titular de Seguridad destacó la reducción en víctimas entre 0 y 17 años, que descendieron a 52 niños, niñas y adolescentes en 2025, lo que representa una caída del 31,6% respecto del año anterior, con reducción de la participación extranjera en este grupo, ya que se muestra predominio de hombres (84,6%) y de nacionalidad chilena (94,2%).

Respecto a las características de estos delitos, los datos señalan que las armas de fuego continúan siendo el principal mecanismo utilizado (48,7%), seguidas por armas cortopunzantes (34,6%), aunque el uso de armas de fuego registra un descenso por tercer año consecutivo. La vía pública sigue concentrando la mayoría de las agresiones fatales, con un 59,5% de los casos. El principal contexto de agresión fue el interpersonal (42,2%), seguido del asociado a delito y/o grupos organizados (35,3%).