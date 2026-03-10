La interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La empresa Enel informó que realizará nuevos cortes de luz programados para el martes 10 de marzo en comunas de la Región Metropolitana (RM).

De acuerdo con lo señalado por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico podría extenderse por al menos siete horas en algunos sectores.

Además, Enel explicó a través de su sitio web que estas suspensiones del servicio se anuncian con anticipación, con el objetivo de que los usuarios puedan organizar sus actividades y tomar las precauciones necesarias.

Si deseas verificar si tu domicilio se encuentra dentro de las zonas afectadas, puedes ingresar tu dirección en el buscador disponible en el sitio web de Enel, O EN ESTE LINK, donde se entregan todos los detalles sobre los cortes programados.

Enel confirma cortes de luz en comunas de Santiago: conoce los horarios y sectores

Santiago: Desde las 9:30 hasta las 17:30 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Cisterna: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Cerrillos: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Los cortes de luz programados se realizan principalmente para llevar a cabo trabajos de mantenimiento, reparación o mejora en la red eléctrica. Estas labores permiten a las empresas distribuidoras revisar cables, transformadores y otros equipos que forman parte del sistema de suministro, con el objetivo de prevenir fallas mayores y garantizar un servicio más seguro y estable para los usuarios.