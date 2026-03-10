Lo que se sabe de la tragedia en Algarrobo: cuatro muertos, dos son estadounidenses

Las víctimas fueron arrastradas mientras caminaban por la orilla, una actividad aparentemente segura que se vuelve peligrosa con marejadas fuertes.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Cuatro personas murieron ahogadas el lunes 9 de marzo en la playa Mirasol de Algarrobo, luego de ser arrastradas por fuertes marejadas.

Entre las víctimas se encuentra una ciudadana estadounidense y tres voluntarios de Puerto Montt que intentaron rescatarla. El único sobreviviente, pareja de la mujer, permanece hospitalizado en San Antonio tras el fatal accidente.

El capitán de Puerto de Algarrobo, Sergio Sánchez, relató en el matinal Tu Día cómo se originó la tragedia: “Recibimos un llamado telefónico donde nos informaron que había una persona en peligro, el cual después evolucionó y de ser una pasaron a ser cinco personas”.

Contrario a las primeras especulaciones, el accidente no se produjo por bañarse en una zona prohibida. Según el capitán Sergio Rojas, los hechos ocurrieron mientras las víctimas caminaban por la orilla, una actividad que parece inofensiva, pero que bajo condiciones de marejadas se vuelve peligrosa.

“Hay que destacar que esta condición de lo que pasó no es porque la persona haya sido imprudente en el aspecto de haberse metido a bañar. Los hechos son que la persona caminó por el borde costero aprovechando de mojarse un poquito los pies“, explicó la autoridad.

Fue en ese contexto donde el fuerte oleaje apareció, ya que una ola alcanzó a la mujer y la arrastró mar adentro en cuestión de segundos. Su pareja intentó rescatarla, pero la fuerza del mar fue superior.

“Vinieron tres personas más a apoyar… Finalmente, el oleaje se llevó a los cinco mar adentro“, detalló Sánchez, reconstruyendo la dramática secuencia de solidaridad que terminó en muerte.

En ese contexto, Sánchez explicó que la playa Mirasol y Algarrobo Norte son playas no habilitadas, sin concesionarios activos que garanticen medidas de seguridad.

“Efectivamente esta playa es una playa no habilitada, no apta, y eso genera que no haya concesionarios y que no haya carteles visibles en primera instancia”, indicó.