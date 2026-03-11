Desbordes defiende homenaje de Municipalidad de Santiago a María Corina Machado: “Lo merece con creces”

“No es una persona común y corriente; tiene méritos de sobra por su trayectoria internacional para recibir la calidad de visita ilustre de la comuna”, agregó el alcalde de Santiago.

El alcalde Mario Desbordes defendió que la Municipalidad de Santiago oficie un homenaje a María Corina Machado, además de entregarle las llaves de la ciudad, aseverando que se trata de “una visita ilustre”.

Se espera la activista venezolana llegue hasta el Palacio Consistorial este jueves a las 13:00 horas, como parte de sus actividades en Chile, que incluye una masiva concentración con sus compatriotas en Parque Almagro.

Ante esto, el jefe comunal fue consultado sobre los méritos que tendría María Corina Machado para ser homenajeada por Santiago, además de la entrega de las llaves de la ciudad.

“Me sorprende la pregunta. Las llaves de la ciudad se les dan a visitas ilustres, no a vecinos ilustres. Se han otorgado, por ejemplo, al presidente mundial de los scouts, a Don Francisco o al secretario general de las Naciones Unidas, que evidentemente no tiene un logro específico en la comuna”, explicó Mario Desbordes.

Desbordes planteó que “María Corina Machado es una luchadora por los derechos humanos desde hace décadas. Es una persona que ha trabajado por los derechos humanos de un pueblo que ha estado oprimido por una narcodictadura, lo que ha generado la diáspora de más de ocho millones de personas, muchos de los cuales llegaron a Chile escapando primero de la dictadura de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro”.

“Machado representa la defensa de los derechos humanos y es Premio Nobel de la Paz. No es una persona común y corriente; tiene méritos de sobra por su trayectoria internacional para recibir la calidad de visita ilustre de la comuna”, agregó el alcalde de Santiago, quien recalcó que el homenaje “lo merece con creces.