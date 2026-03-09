Recibirá las llaves de Santiago: la intensa agenda de María Corina Machado en Chile y el encuentro que sostendrá con venezolanos

En medio de su visita por el cambio de mando, la ganadora del Premio Nobel de la Paz será parte de diferentes actividades en nuestro país, donde se contempla un encuentro con venezolanos en pleno centro de Santiago.

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, tendrá una intensa agenda durante su visita a Chile, donde recibirá las llaves de Santiago y sostendrá un encuentro con venezolanos que habitan nuestro país.

La dirigente arribará a Chile en el marco de las actividades relacionadas con el cambio de mando presidencial, el cual se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo y marcará el comienzo del Gobierno de José Antonio Kast.

En medio de su estadía en el país, María Corina Machado recibirá las Llaves de la Ciudad el jueves 12 de marzo en una ceremonia que se realizará en el Salón de Honor del Palacio Consistorial de la Municipalidad de Santiago a las 13:00 horas.

María Corina Machado sostendrá un encuentro con venezolanos residentes en Chile

Tras ello, la dirigente venezolana participará en una actividad con ciudadanos venezolanos que residen en Chile, quienes han organizado un encuentro para compartir con ella y obtener su visión sobre el escenario político que enfrenta Venezuela.

Dicha reunión se llevará a cabo este jueves a las 17:00 horas en el Paseo Bulnes, específicamente en el sector cercano al Parque Almagro, en pleno centro de Santiago.

🇻🇪🇨🇱 | Venezolanos en Chile se encontrarán con la líder, María Corina Machado (@MariaCorinaYA).



🗓️ Jueves, 12 de marzo

⏰ 17:00 h

📍 Paseo Bulnes con Parque Almagro. Santiago Centro. #HastaElFinal pic.twitter.com/0JJiLvkvnX — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) March 9, 2026

La convocatoria ha sido ampliamente difundida entre la comunidad venezolana que vive en Chile, cuya actividad contempla que Machado pueda compartir con los asistentes en un espacio abierto para abordar la situación política del país caribeño y el fenómeno migratorio que ha desencadenado que millones de venezolanos se establezcan en diferentes puntos de Latinoamérica.

Además de este encuentro, desde la Vocería Oficial de Venezuela señalaron que la líder opositora también será parte de otras actividades en Chile, como el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera en la Universidad del Desarrollo, tras recibir la invitación de parte de los familiares del fallecido ex mandatario.