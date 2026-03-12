Gobierno de Kast condena ataque a Rojas Vade y evita referirse a rayados políticos: “Demuestra que estamos en una emergencia de seguridad”

El ex convencional fue encontrado en la ruta 78 golpeado, maniatado y rociado con bencina. Además, su cuerpo presentaba rayados de índole político, tales como “viva Kast” y “no + zurdos”.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, se refirió a la brutal agresión que sufrió el ex convencional Rodrigo Rojas Vade, quien se mantiene en riesgo vital desde la madrugada de este jueves.

En su momento, el ex convencional formaba parte de la Lista del Pueblo (izquierda) y se ha mantenido fuera de la esfera pública después de que reconoció que mintió sobre su diagnóstico de cáncer. Producto de lo anterior, fue condenado a 61 días de cárcel y una multa de 11 UTM por estafa residual.

Bajo este contexto, la ministra Mara Sedini, en conversación con Radio Infinita, expresó: “Esperamos que por supuesto que se haga justicia, es una noticia tremenda, horrible, y la verdad es que esperamos tener todos los antecedentes a disposición para que la justicia pueda avanzar. Lamentablemente esta es una más de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad, están pasando cosas que son inaceptables y que se requiere tomar medidas”.

Respecto a las eventuales motivaciones políticas detrás de esta agresión, la secretaria de Estado expuso que “tenemos que ser muy responsables en este tipo de situaciones, esperar todos los antecedentes y que la justicia actúe de manera adecuada y nosotros confiamos en las instituciones”.

Siguiendo en esa línea, reiteró: “Lo importante es que tengamos todos los antecedentes para poder, en el fondo, tomar una postura y definir el plan de acción. Acá, por supuesto que pasando tan poco tiempo hay muchas especulaciones, se hacen distintos análisis, pero aquí siempre hay que partir siendo responsables, tener todos los antecedentes y a partir de eso avanzar”.

Quien también abordó el ataque contra Rojas Vade fue el delegado presidencial de la Región Metropolitana, German Codina.

“Nosotros condenamos seriamente, con mucha fuerza, lo que ha sufrido Rojas Vade y esperamos que obviamente la investigación se desarrolle de manera rápida para poder establecer los responsables, condenar el hecho, y nuevamente solidarizar tanto con él como con su familia”, comenzó diciendo.

A lo que agregó: “Esperamos que obviamente la investigación nos arroje la información suficiente como para poder establecer las responsabilidades, conocer obviamente el motivo que detonó una agresión de esta manera, saber si es o no un hecho puntual de delincuencia“.

Según lo que declaró Codina, este hecho y el ataque a un carabinero en Puerto Varas, “demuestra, una vez más, que las urgencias que ha planteado el presidente de la República, José Antonio Kast, que el día de ayer asumió el mando para conducir los destinos del país los próximos cuatro años, están muy bien planteadas.”

“Es evidente que el tema de la delincuencia hoy día está dañando la convivencia nacional, el progreso, el desarrollo, y sobre todo las libertades de las personas”, cerró el delegado presidencial de la RM.