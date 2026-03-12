Golpeado, maniatado y rociado con bencina: lo que se sabe del violento ataque que dejó a Rojas Vade en riesgo vital

Uno de los antecedente que investiga la policía es que el ex convencional presentaba rayados con consignas políticas en sus brazos, lo que podría estar relacionado con el móvil del ataque.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Rodrigo Rojas Vade permanece internado en riesgo vital luego de ser encontrado gravemente herido durante la madrugada de este jueves en la Ruta 78, en la zona que conecta las comunas de Melipilla y Pomaire, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el ex integrante de la Convención Constitucional de Chile fue hallado inconsciente, con múltiples lesiones, maniatado de pies y manos y rociado con bencina, lo que da cuenta de la gravedad del ataque.

El trágico hecho quedó al descubierto cuando Rojas Vade fue encontrado ensangrentado junto a un vehículo en una caletera de la Ruta 78, a la altura del kilómetro 59. Tras el hallazgo, fue trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios donde permanece internado en estado crítico.

Según las primeras indagatorias, habría sido víctima de una golpiza, presentando diversas contusiones en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Desde el equipo especializado de la Fiscalía confirmaron que el estado de Rodrigo Rojas Vade es extremadamente delicado.

“Él está actualmente en riesgo vital, está en coma inducido en este momento”, señaló la fiscal del equipo ECOH, Patricia Suazo.

Otro antecedente que investiga la policía es que el ex convencional presentaba rayados con consignas políticas en sus brazos, lo que podría estar relacionado con el móvil del ataque.

La investigación quedó en manos de la Policía de Investigaciones de Chile, junto con la Fiscalía, que realizan peritajes en el lugar para establecer la dinámica de los hechos y dar con los responsables.