“No + zurdos”: Los inquietantes mensajes políticos que tenía Rodrigo Rojas Vade al ser encontrado

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue que el ex convencional tenía mensajes políticos escritos con plumón en ambos brazos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade fue encontrado gravemente herido en la Ruta 78, entre los sectores de Pomaire y Melipilla. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima fue hallada con mensajes de carácter político escritos con plumón en ambos brazos.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Rodrigo Rojas Vade fue encontrado maniato, inconsciente y con rastros de bencina en su cuerpo, además de presentar lesiones de gravedad en la cabeza.

Tras el hallazgo, personal de emergencia lo trasladó inicialmente al recinto asistencial de Melipilla, desde donde posteriormente fue derivado al Hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de su estado.

Según las primeras informaciones, Rojas Vade había salido cerca de las 22:30 horas en el automóvil de su hermano para comprar cigarrillos, pero nunca regresó a su domicilio. Horas después fue encontrado por Carabineros tendido detrás del vehículo, con una de las puertas abiertas y el intermitente encendido, situación que ahora forma parte de los antecedentes analizados por los investigadores.

Según los antecedentes conocidos, en uno de ellos se leía “Viva Kast”, mientras que en el otro aparecía la frase “No + zurdos”.

En tanto, la fiscal del equipo ECOH, Patricia Suazo, explicó que el ex convencional “presentaba lesiones en la cabeza y de bastante gravedad” y que su situación se agravó con el paso de las horas, por lo que fue sometido a un coma inducido.

Asimismo, la persecutora indicó que existen diversas líneas investigativas, señalando que las condiciones en que fue encontrado sugieren la participación de terceros, por lo que inicialmente se analiza el caso como un posible secuestro con lesiones.