Qué se sabe de Ronald Mc Intyre, el nuevo director de la ANI designado por el presidente Kast

Tras asumir su cargo, tendrá que implementar la reforma que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.

El presidente José Antonio Kast designó al vicealmirante en retiro de la Armada, Ronald Mc Intyre Astorga, como el nuevo director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en reemplazo de Luis Marcó.

Creada en 2004, la ANI tiene entre sus funciones recolectar y procesar información de todos los ámbitos del nivel nacional e internacional, de acuerdo con los requerimientos del Presidente de la República, así como proponer normas y procedimientos de protección de los sistemas de información crítica del Estado.

Previo a su nombramiento en la ANI, Mc Intyre asumió por concurso público como director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).

Entre sus labores tras asumir su cargo, tendrá que implementar la reforma que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado.

Quién es Ronald Mc Intyre, el nuevo director de la ANI

Durante su trayectoria en la Armada de Chile, Ronald Mc Intyre, de 63 años de edad, alcanzó el grado de vicealmirante y ejerció como comandante de Operaciones Navales.

Se licenció tanto en ciencias navales y marítimas, como en ingeniería en armas con mención en artillería y misiles.

En sus estudios de posgrado registra un magíster en ciencias navales y marítimas y un diplomado en administración de empresas de la Universidad de Concepción.

Es hermano de la concejal de Lo Barnechea Carmen Mc Intyre (Partido Republicano), e hijo de Ronald Mc Intyre Mendoza, quien en 1989 fue elegido por el Consejo de Seguridad Nacional como senador designado en representación de la Armada desde 1990.

Casado con Carolina Verschueren, Ronald Mc Intyre tiene cinco hijos: Ronald, Victoria, Emilia, Sofía y Matilde.