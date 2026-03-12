Quién es Galvarino Apablaza, el ex frentista que espera su extradición desde Argentina por el asesinato de Jaime Guzmán

Además, al también conocido como “comandante Salvador” se lo acusa de ser el organizador del secuestro de Cristián Edwards.

En su recta final entró el proceso de extradición del ex frentista Galvarino Apablaza desde Argentina, según confirmó el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

Lo anterior, luego que desde el otro lado de la cordillera la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó que el gobierno de Javier Milei firmó el trámite administrativo que restaba para concretar el procedimiento.

De acuerdo con lo previsto, una vez que se dé el vamos a la extradición, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) viajarán al país trasandino en un avión institucional para traer a Apablaza de regreso a Chile.

Quién es el “comandante Salvador”

Nacido en 1950 e hijo de un suboficial de ejército del mismo nombre, Galvarino Apablaza se sumó a las juventudes comunistas en 1968, y en la universidad participó en la federación de estudiantes.

Tras el golpe de Estado, fue detenido y al año siguiente fue expulsado a Panamá, desde donde viajó a Cuba, donde ingresó a la Escuela Militar Camilo Cienfuegos y alcanzó el grado de comandante. Allí nació su nombre político de “comandante Salvador”.

En esa condición tomó parte en la guerrilla sandinista que derribó al dictador Anastasio Somoza en Nicaragua, en 1979.

Cuatro años más tarde, Galvarino Apablaza volvió de manera clandestina a Chile como parte de la directiva del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y en 1986, luego que se detectó el ingreso de armas por Carrizal Bajo y del atentado contra Augusto Pinochet, regresó a Cuba.

Por qué se extraditará a Galvarino Apablaza desde Argentina

En 1988 se produjo el segundo regreso clandestino de Galvarino Apablaza a Chile, cuando asumió el liderazgo del FPMR-Autónomo, la facción que se separó del frentismo luego de que este se desligó del Partido Comunista.

En su condición de jefe de la agrupación, el “comandante Salvador” jugó un rol fundamental como ideólogo de dos de los crímenes perpetrados por el FPMR-Autónomo en los primeros años del retorno a la democracia.

Las indagatorias judiciales apuntan que Apablaza, junto a Mauricio Hernández Norambuena, alias “Ramiro”, y a Juan Gutiérrez Fischmann, ordenó el asesinato del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán, el 1 de abril de 1991.

Cuatro meses más tarde, en septiembre de ese año, por instrucciones del mismo trío, se concretó el secuestro de Cristián Edwards, hijo del entonces dueño de El Mercurio, Agustín Edwards. Su plagio se prolongó hasta febrero de 1992.

Luego de que la policía comenzó a buscarlo en relación con ambos delitos, Galvarino Apablaza salió del país y se radicó en Argentina, donde espera su inminente extradición a Chile.