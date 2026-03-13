Contraloría detecta indemnizaciones y recontrataciones irregulares por más de $1.000 millones en Famae

Contraloría instruyó al Consejo Superior de Famae para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por las situaciones detectadas, junto con remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.

La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la Fábrica y Maestranza del Ejército (Famae) vinculado a los procesos de desvinculación y recontratación de personal, además de adquisión de maquinaria, entre 2022 y 2024.

El organismo detalló que cuatro funcionarios fueron desvinculados por “mutuo acuerdo”, pero recibiendo indemnizaciones por más de $100 millones, lo cual no correspondía, además de ser recontratados de manera inmediata para el mismo cargo.

Este modus opurandi se repitió con otros 63 trabajadores, lo que significó un gasto para las arcas fiscales de más de 1.000 millones de pesos.

En cuanto a las adquisiciones, Famae compró en agosto de 2023 una máquina láser por $70 millones a través de trato directo, “sin acreditar la exclusividad del proveedor ni ajustarse a las condiciones establecidas en el Manual de Adquisiciones”.

“Además, se identificaron deficiencias en el control y operación del equipo, que presentó fallas a los cuatro meses de uso, las que se repitieron en abril de 2025, manteniéndose inoperativo hasta la fecha. Asimismo, la compra se realizó sin comparación de ofertas, análisis técnico-financiero ni garantía de fiel cumplimiento, lo que impidió exigir responsabilidades al proveedor”, declaró Contraloría.

En vista de esto, Contraloría instruyó al Consejo Superior de Famae para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por las situaciones detectadas, junto con remitir los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.